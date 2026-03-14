ESG Việt Nam xanh 2026 – “chìa khoá” giúp doanh nghiệp nâng tầm cạnh tranh toàn cầu

Trong thập niên vừa qua, ESG đã dịch chuyển từ một sáng kiến mang tính khuyến nghị sang một cấu phần bắt buộc trong quản trị doanh nghiệp. Nghiên cứu năm 2025 của McKinsey & Company chỉ ra rằng các doanh nghiệp có điểm ESG cao thường có chi phí vốn thấp hơn và khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc thị trường. Đối với Việt Nam, xu hướng này càng có ý nghĩa khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng. Cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP26 đã đặt nền tảng cho một loạt chính sách chuyển đổi xanh. Các quy định mới từ Liên minh châu Âu liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) cũng trực tiếp tác động đến doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, buộc họ phải minh bạch dữ liệu phát thải và cải thiện hiệu suất môi trường nếu muốn duy trì lợi thế cạnh tranh.

Trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư nghiên cứu và công bố năm 2025 vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp chủ động công bố báo cáo phát triển bền vững đã tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Nhiều doanh nghiệp lớn đã xây dựng bộ chỉ số nội bộ để đo lường phát thải khí nhà kính, tiêu thụ năng lượng và hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các ngành vẫn còn đáng kể. Doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường đi trước nhờ áp lực từ thị trường vốn quốc tế, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân sự chuyên trách.

ESG – Lợi thế cạnh tranh hay chi phí tuân thủ?

Câu hỏi lớn đặt ra cho doanh nghiệp Việt là: ESG là gánh nặng chi phí hay cơ hội tạo giá trị? Thực tiễn quốc tế cho thấy, những doanh nghiệp đầu tư sớm vào ESG thường đạt lợi thế dài hạn. Theo nghiên cứu của Harvard Business School, các công ty có chiến lược phát triển bền vững rõ ràng có hiệu quả tài chính dài hạn vượt trội so với nhóm không tích hợp ESG. Báo cáo của Morgan Stanley năm 2023 cũng cho thấy hơn 80% nhà đầu tư cá nhân và tổ chức quan tâm đến yếu tố bền vững trong quyết định đầu tư.

Ở Việt Nam, xu hướng này đang dần hình thành. Các doanh nghiệp xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử hay nông sản buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội khắt khe hơn từ đối tác quốc tế. Điều này tạo áp lực chuyển đổi nhưng đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận những chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao hơn. ESG, trong bối cảnh đó, không chỉ là công cụ phòng ngừa rủi ro mà còn là chìa khóa mở rộng thị trường.

Hướng tới 2026: ESG như một chiến lược tăng trưởng

Năm 2026 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp chương trình Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh theo ngành và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh được Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư nghiên cứu và công bố. Sau mùa công bố đầu tiên tạo được dấu ấn rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư, chương trình năm nay tiếp tục hoàn thiện phương pháp luận, cập nhật tiêu chí theo chuẩn mực quốc tế và mở rộng phạm vi ngành nghề đánh giá. Trong mùa xếp hạng năm 2025, nhiều doanh nghiệp tiêu biểu thuộc các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đã được ghi nhận nhờ những nỗ lực nổi bật trong quản trị, đổi mới và phát triển bền vững.

Đại diện cho khối ngân hàng – tài chính có các tổ chức như Vietcombank, MBBank, LPBank, Sacombank với các sáng kiến thúc đẩy tín dụng xanh và nâng cao chuẩn mực quản trị minh bạch; trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản và hạ tầng, các doanh nghiệp như Coteccons, Central, Vinaconex, Viglacera, SOL E&C, IPC thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển công trình bền vững và hạ tầng hiện đại; ở ngành năng lượng – dầu khí, các đơn vị như PV Drilling, Lọc hóa dầu Bình Sơn đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với tối ưu hiệu quả vận hành; trong công nghiệp chế biến – chế tạo, các doanh nghiệp Tân Á Đại Thành, Tasco tiếp tục thúc đẩy đổi mới sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh; trong khi Lotte đại diện cho lĩnh vực bán lẻ, và các doanh nghiệp Đường Quảng Ngãi, Dược OPC trong ngành thực phẩm – dược phẩm cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.

Sự kiện công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh theo ngành và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 tới đây của Viet Research và Báo Tài chính – Đầu tư là dịp để nhìn lại hành trình chuyển đổi của doanh nghiệp Việt trong những năm qua và xác lập những mục tiêu cao hơn cho giai đoạn tiếp theo. Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu, khủng hoảng chuỗi cung ứng và áp lực xã hội ngày càng gia tăng, năng lực cạnh tranh sẽ được đo bằng khả năng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm bền vững.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng đòi hỏi minh bạch, một hệ thống đánh giá độc lập giúp tạo ra chuẩn tham chiếu cho từng ngành và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Các doanh nghiệp được ghi nhận không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác.

Hiện nay, chương trình Top 10, Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 đã chính thức khởi động và nhận hồ sơ đánh giá từ các doanh nghiệp trên toàn quốc. Với hệ thống tiêu chí được xây dựng bài bản, phương pháp đánh giá độc lập và quy trình thẩm định minh bạch, chương trình không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp được ghi nhận, mà còn là dịp rà soát, chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị bền vững.

Lễ Công bố và Vinh danh các doanh nghiệp trong Danh sách Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh theo ngành và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 sẽ được tổ chức trong:

- Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 – "Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững"

- Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

- Đăng tải tại cổng thông tin của chương trình: esg10.vn, esg100.vn và trên các kênh truyền thông đại chúng.