GE Vernova đầu tư dự án năng lượng 200 triệu USD tại KCN Nam Đình Vũ

Nhà máy được xây dựng nhằm tăng năng lực sản xuất các giải pháp lưới điện phục vụ xu thế điện khí hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Nhà máy mới sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC – High Voltage Direct Current), bên cạnh các cơ sở sản xuất máy biến áp HVDC hiện có của GE Vernova tại Stafford (Vương quốc Anh) và Ấn Độ.

Đây là công nghệ cho phép truyền tải điện năng với hiệu suất cao trên khoảng cách dài, đồng thời giúp hệ thống lưới điện vận hành ổn định, an toàn và tin cậy. Nhà máy Hải Phòng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn và dự kiến đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2028, tạo việc làm cho hơn 450 lao động. Ngoài ra, GE Vernova có kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo lực lượng lao động và chia sẻ kiến thức tại Việt Nam, giúp xây dựng năng lực địa phương đồng thời kết nối nhà máy tại TP. Hải Phòng với mạng lưới sản xuất điện khí hóa toàn cầu của công ty.

Khi hoạt động, cơ sở này dự kiến sẽ sản xuất thiết bị điện quan trọng ở quy mô lớn, phục vụ danh mục toàn cầu của GE Vernova, với trọng tâm chính là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khu vực.

Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ - chủ đầu tư KCN Nam Đình Vũ cho biết: GE Vernova là một trong những Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ điện. Việc công ty lựa chọn KCN Nam Đình Vũ làm địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong việc mở rộng hoạt động sản xuất tại khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

"Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự tin tưởng của GE Vernova khi lựa chọn KCN Nam Đình Vũ làm nơi triển khai dự án. Điều này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Hải Phòng mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, đồng bộ và bền vững", ông Nguyễn Thành Phương nhấn mạnh.

Đây là dự án sản xuất các thiết bị nằm trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Tập đoàn GE, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Thành phố trong việc đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp xanh và phát triển bền vững, đồng thời cũng rất phù hợp với mục tiêu và lộ trình chuyển đổi KCN sinh thái của Nam Đình Vũ. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Với tổng quy mô 1.329 ha, KCN Nam Đình Vũ được quy hoạch thành 4 phân khu: đất công nghiệp, cảng biển – logistics, công nghiệp phức hợp, dầu khí và hàng lỏng. Hạ tầng KCN hoàn thiện các hạng mục như hệ thống cấp điện công suất lớn, cấp – thoát nước, xử lý nước thải, đường nội bộ, nhà máy xử lý nước thải. KCN Nam Đình Vũ luôn định hướng phát triển trở thành một khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dịch vụ logistics thuận lợi cùng vị trí chiến lược trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.

Tính đến nay, KCN Nam Đình Vũ đã thu hút hơn hơn 3 tỷ USD vốn FDI, trong đó có nhiều dự án từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và EU.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án của GE Vernova được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động hiệu quả. Đồng thời tin tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm và uy tín toàn cầu của GE Vernova, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền thành phố Hải Phòng và KCN Nam Đình Vũ, dự án sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại khu vực", ông Nguyễn Thành Phương khẳng định.

Đầu tư vào Hải Phòng từ năm 2008, GE Vernova (tiền thân là GE Renewable Energy) đã xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện tua bin điện gió tại KCN Nhật Bản Hải Phòng, với tổng số vốn đầu tư 111 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 1.000 người lao động. Trong khoảng 17 năm hoạt động, GE được người lao động tại Hải Phòng đánh giá là nhà máy dẫn đầu thành phố về khoản lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Ông Philippe Piron, Giám đốc điều hành mảng Điện khí hóa của GE Vernova cho biết "Quá trình điện khí hóa đang tăng tốc trên toàn cầu, và cơ sở hạ tầng điện đáng tin cậy ngày càng trở nên thiết yếu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng. Khoản đầu tư này mở rộng năng lực sản xuất của chúng tôi trong một khu vực đang trải qua sự tăng trưởng nhu cầu mạnh mẽ, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng đa dạng hỗ trợ khách hàng trên khắp châu Á và các khu vực khác khi cần thiết. Điều này cũng phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự phát triển công nghiệp của Việt Nam".