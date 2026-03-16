Thành phố sân bay Cà Mau: Khi hạ tầng hàng không mở ra chu kỳ phát triển mới

Thành phố sân bay Cà Mau: từ quy hoạch chiến lược đến cực tăng trưởng mới

Theo định hướng vừa công bố, khu vực thành phố sân bay sẽ phát triển xoay quanh Cảng hàng không Cà Mau, hình thành các tổ hợp kinh tế – tài chính – thương mại – dịch vụ – du lịch và logistics. Đây được xác định là trọng điểm đầu tư hạ tầng của tỉnh trong giai đoạn tới, với hệ thống giao thông và tiện ích được quy hoạch đồng bộ, tạo nền tảng cho một không gian đô thị mới phía Đông thành phố.

Quan trọng hơn, quy hoạch này không chỉ mở rộng địa giới đô thị mà còn tái cấu trúc mô hình phát triển của TP. Cà Mau. Một cực tăng trưởng mới sẽ được hình thành, góp phần giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo sức hút đối với dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hạ tầng hàng không có vai trò đặc biệt trong việc kích hoạt các hoạt động thương mại – dịch vụ. Khi sân bay vận hành với tần suất cao hơn, lưu lượng di chuyển của khách công vụ, chuyên gia, doanh nghiệp và du khách gia tăng, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, nhà ở, văn phòng, mặt bằng kinh doanh và hệ thống tiện ích đô thị. Đây là chuỗi tác động mang tính dây chuyền, giúp khu vực quanh sân bay nhanh chóng hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động.

Trên thế giới, mô hình đô thị sân bay đã chứng minh hiệu quả rõ rệt khi trở thành động lực phát triển kinh tế – đô thị. Khu vực quanh Incheon International Airport đã hình thành trung tâm logistics và công nghệ quan trọng của Hàn Quốc. Tại châu Âu, Amsterdam Airport Schiphol đóng vai trò hạt nhân của một vùng kinh tế năng động. Trong khi đó, Singapore Changi Airport không chỉ là sân bay quốc tế mà còn là tổ hợp thương mại, dịch vụ và giải trí quy mô lớn, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của Singapore.

Điểm chung của các mô hình thành công là sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng người, dòng vốn và hoạt động kinh tế về khu vực quanh hạ tầng hàng không, từ đó tái định hình diện mạo đô thị và gia tăng vai trò kinh tế vùng. Với Cà Mau, việc cụ thể hóa thành phố sân bay được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế địa phương trong cực kinh tế Tây Nam Bộ.

Bất động sản lõi quy hoạch: hưởng lợi sớm và rõ nét

Khi cực tăng trưởng mới hình thành, những khu vực nằm trong lõi quy hoạch thường là nơi hưởng lợi sớm nhất, đặc biệt tại các đô thị gắn với hạ tầng hàng không. Với quy mô 192 ha, Happy Home Cà Mau nổi bật khi nằm trong lõi quy hoạch thành phố sân bay, kết nối nhanh với trung tâm TP. Cà Mau, tiếp cận trực tiếp hạ tầng hàng không. Khoảng cách chỉ 3-5 phút đến sân bay giúp Happy Home trở thành điểm giao thoa giữa đô thị hiện hữu và khu vực phát triển mới phía Đông - nơi được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái kinh tế xoay quanh hạ tầng hàng không trong tương lai.

Từ lợi thế vị trí, Happy Home Cà Mau được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp khi khu vực này bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Thực tế tại nhiều đô thị sân bay cho thấy, khi hạ tầng hàng không vận hành với tần suất cao hơn, khu vực lân cận thường nhanh chóng trở thành nơi tập trung chuyên gia, doanh nghiệp, khách công vụ và lực lượng lao động chất lượng cao. Sự gia tăng dòng người này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ, hình thành thị trường tiêu dùng ổn định và liên tục quanh khu vực sân bay.

Đáng chú ý, xu hướng phát triển các đô thị gắn với hạ tầng giao thông hiện đại ngày càng gắn liền với mô hình Transit-Oriented Development (TOD) – mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông. Theo đó, các khu đô thị được quy hoạch tập trung quanh những đầu mối hạ tầng lớn như sân bay, ga đường sắt hay trục giao thông chính, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận giao thông và dịch vụ đô thị. Trong cấu trúc đó, những dự án nằm trong lõi kết nối như Happy Home Cà Mau có lợi thế hình thành cộng đồng cư dân sớm, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại & dịch vụ phát triển tự nhiên.

Ở góc độ thị trường, giai đoạn hiện nay được xem là thời điểm đầu của chu kỳ phát triển khi quy hoạch thành phố sân bay đã rõ ràng và hạ tầng đang dần được thúc đẩy, trong khi mặt bằng giá bất động sản vẫn ở vùng tích lũy. Với vị trí nằm ngay trong lõi phát triển, Happy Home Cà Mau không chỉ hưởng lợi từ quá trình mở rộng không gian đô thị mà còn có dư địa tăng trưởng đáng chú ý khi dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế dịch chuyển rõ nét hơn về khu vực thành phố sân bay trong những năm tới.