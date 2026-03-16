MỚI NHẤT!

Thiên Hương Travel ra mắt thương hiệu du lịch công nghệ Tecotrip

16-03-2026 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Thiên Hương Travel ra mắt thương hiệu du lịch công nghệ Tecotrip

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sau kỷ nguyên số, Công ty Du lịch Thiên Hương đã công bố thay đổi nhận diện thương hiệu thành Tecotrip.

Đây không chỉ là màn "thay tên đổi họ" đơn thuần, mà là một bước chuyển mình chiến lược nhằm định vị lại phân khúc: Trở thành hệ sinh thái du lịch thông minh hàng đầu tại Việt Nam.

Từ nền tảng Thiên Hương đến khát vọng Tecotrip

Suốt nhiều năm qua, Thiên Hương Travel đã ghi dấu ấn trong lòng khách hàng bởi sự tận tâm và những hành trình di sản đậm chất văn hóa. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ du khách mới (Gen Z và Millennials) – những người ưa chuộng sự tiện lợi, cá nhân hóa và công nghệ – Ban lãnh đạo công ty đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện.

Tecotrip là sự kết hợp giữa: T (Thiên Hương) - Tên doanh nghiệp cũng như là tên thương hiệu cũ của công ty. Eco (Tiết kiệm) - Eco trong Tecotrip là Economy, được hiểu là du lịch tiết kiệm, phổ thông, gói du lịch mà ai cũng có thể đi được. Trip (Hành trình) - Cam kết mang đến những chuyến đi đầy cảm hứng.

Với diện mạo mới, "Tecotrip - Hơn cả một chuyến đi" tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng nền tảng du lịch số toàn diện với hệ thống đặt tour, phòng khách sạn, vé tham quan… tích hợp AI, giúp gợi ý lộ trình dựa trên sở thích cá nhân.

"Chúng tôi trân trọng quá khứ với tên gọi Thiên Hương, nhưng Tecotrip mới chính là con thuyền đưa chúng tôi vươn ra biển lớn. Chúng tôi không chỉ bán tour, chúng tôi bán những trải nghiệm được thiết kế riêng bằng sự thấu hiểu và công nghệ", đại diện Tecotrip chia sẻ.

Tầm nhìn tương lai

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Tecotrip đặt mục tiêu số hóa 100% quy trình vận hành và mở rộng mạng lưới liên kết với hơn 1.000 đối tác quốc tế. Thương hiệu mới kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý và ngôn ngữ, góp phần định hình lại cách người Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp cận và tận hưởng các dịch vụ du lịch một cách thông minh, thuận tiện và đầy cảm hứng.

Tecotrip đạt danh hiệu Top 10 "The Best of Vietnam 2025"

Tecotrip.com không chỉ là nơi đặt dịch vụ, mà là trợ lý du lịch đồng hành cùng bạn trên mỗi chuyến đi. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt vé máy bay nội địa và quốc tế, vé tham quan, vé show, vé khu vui chơi (Sun World, VinWonders...), phòng khách sạn, resort cao cấp, tour trọn gói, combo nghỉ dưỡng, xe du lịch đưa đón…

Độc giả có thể liên hệ trực tiếp Tecotrip qua số hotline 19004305 và địa chỉ 225 Trần Xuân Lê, Phường Thanh Khê, phành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Hoặc truy cập website https://tecotrip.com/ để biết thêm thông tin chi tiết.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

