Diễn đàn Hợp tác Việt Nam – Tây Ban Nha mở ra cơ hội mới trong hợp tác công nghệ và chuyển đổi số

Ngoài các nội dung hợp tác kinh doanh, diễn đàn cũng nhấn mạnh sự gần gũi về văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha – từ truyền thống, ẩm thực đến giao lưu văn hóa – được xem là nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài.

Củng cố quan hệ song phương

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song cho biết quan hệ hai nước ngày càng được củng cố thông qua nhiều dấu mốc ngoại giao quan trọng và sự gắn kết ngày càng sâu rộng về kinh tế. Hiện nay, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trong những nền kinh tế năng động của Đông Nam Á, với quy mô dân số hơn 100 triệu người. Sau gần bốn thập kỷ cải cách, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 34 thế giới về GDP và nằm trong nhóm các quốc gia có sức hút lớn về thương mại và đầu tư.

Đáng chú ý, nền kinh tế số của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, khoảng 28% mỗi năm, phản ánh quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đại sứ nhấn mạnh, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa động lực chính trị thành kết quả thực tiễn. Theo đó, công nghệ, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu văn hóa là những lĩnh vực được ưu tiên cho hợp tác sâu rộng và dài hạn.

Ông Juan Luis Jimeno, Tổng Giám đốc phụ trách Thông tin Kinh tế và Thương mại thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha, cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha tại ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6,4 tỷ euro trong năm vừa qua và tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Hiện có hơn 60 doanh nghiệp Tây Ban Nha đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, du lịch và công nghệ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng 15 bậc trong Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc, những tín hiệu cho thấy niềm tin ngày càng lớn của doanh nghiệp Tây Ban Nha, hướng tới hợp tác đầu tư và thương mại giá trị cao trong dài hạn.

Trong số các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, du lịch được nhiều đại biểu tại diễn đàn nhắc tới như một cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, du lịch còn giúp du khách trải nghiệm đời sống bản địa, di sản và nhịp sống địa phương. Chính những trải nghiệm chân thực này đang trở thành lợi thế của Việt Nam khi ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm những hành trình mang đậm bản sắc văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn VIDO, nhận định: "Du lịch cao cấp ngày nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, mà ở những cảm xúc và trải nghiệm thật sự mà du khách mang theo sau mỗi hành trình."

FPT tiên phong thúc đẩy hợp tác công nghệ và AI

Bên cạnh đó, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Trong khi Tây Ban Nha hoạt động trong một môi trường số và khung pháp lý phát triển hàng đầu châu Âu, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm công nghệ tăng trưởng nhanh trong khu vực, với khả năng triển khai các giải pháp công nghệ ở quy mô lớn. Theo đại diện Tập đoàn FPT, sự kết hợp giữa kinh nghiệm công nghệ của châu Âu và năng lực triển khai của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

FPT hiện hoạt động tại 30 quốc gia, đồng thời tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu, trong đó Tây Ban Nha được xác định là thị trường quan trọng tiếp theo. Nền kinh tế số của Việt Nam có nền tảng là lực lượng nhân lực công nghệ dồi dào, với khoảng một triệu chuyên gia CNTT giàu kinh nghiệm - quy mô đủ để triển khai các dự án công nghệ toàn cầu trong dài hạn.

FPT xác định AI là công nghệ mũi nhọn, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực và thế giới. Tập đoàn đầu tư mạnh vào năng lực cốt lõi như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, Viện Quantum AI & Cyber Security trị giá 100 triệu USD và hệ sinh thái hơn 70 sản phẩm AI, hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng Trung tâm AI Bình Định rộng 93 ha. Song song đó, FPT hợp tác sâu với NVIDIA, Mila, Landing AI để phát triển hạ tầng, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.

Các giải pháp AI của FPT đã được triển khai rộng rãi trong thực tiễn, từ nền tảng FPT.AI với hơn 20 triệu người dùng đến các hệ thống phục vụ bảo hiểm, tài chính – ngân hàng và sản xuất công nghiệp, góp phần tự động hóa quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "Đối với các doanh nghiệp Tây Ban Nha, hợp tác với Việt Nam không chỉ dừng ở việc tìm kiếm nguồn lực, mà đang hướng tới xây dựng các trung tâm triển khai chiến lược, dịch vụ quản trị dài hạn và cùng đầu tư phát triển nhân tài."

Theo ông Phương, với mạng lưới toàn cầu tại Việt Nam, châu Âu và châu Mỹ – bao gồm các đội ngũ tại Mexico, Costa Rica và Colombia, FPT có thể giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, đảm bảo vận hành ổn định và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Các chuyên gia tham dự diễn đàn cũng cho rằng niềm tin đang trở thành yếu tố then chốt trong quan hệ công nghệ giữa châu Âu và Việt Nam.

Bà Géraldine Filippi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Quan hệ công chúng của Amadeus, nhận định: "Việt Nam ngày càng trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ CNTT. Để AI tạo ra giá trị thực sự, dữ liệu phải được lưu chuyển an toàn và ổn định xuyên biên giới – điều đòi hỏi sự ổn định địa chính trị, khung pháp lý minh bạch và hạ tầng số có khả năng tương thích."

Trong bối cảnh đó, vị thế đặc biệt của Việt Nam – với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 15 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc – mang lại lợi thế địa chính trị đáng kể trong việc trở thành đối tác công nghệ dài hạn của châu Âu.

Diễn đàn khép lại với thông điệp chung: hợp tác Việt Nam – Tây Ban Nha đã sẵn sàng chuyển từ đối thoại sang triển khai thực tế. Bằng cách kết nối các lĩnh vực du lịch, công nghệ và phát triển nhân lực, cùng với sự đồng hành của các đối tác uy tín như VIDO và FPT, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm cơ hội xây dựng những mối hợp tác lâu dài và phát triển bền vững.