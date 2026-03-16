FIT Career Day 2026 – kết nối sinh viên công nghệ với doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

Sự kiện mang đến cơ hội để sinh viên kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí thực tập, việc làm và tiếp cận xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

FIT Career Day đã trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực trực tiếp cho nhà tuyển dụng, tạo cơ hội để các ứng viên tiềm năng là sinh viên đang học tập và chuẩn bị tốt nghiệp tiếp cận với các vị trí nghề nghiệp thực tế trong lĩnh vực công nghệ như phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, thương mại điện tử, thiết kế đồ họa và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ số.

Theo Ban tổ chức ngày hội, chủ đề năm nay - "AI & Digital Talent – Shaping the Future Workforce" (AI và nhân lực số – Kiến tạo lực lượng lao động tương lai) gắn với bối cảnh chung của xã hội, đó là nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI được nhiều sinh viên quan tâm tìm hiểu. Thông qua đây, Khoa Công nghệ thông tin mong muốn tạo ra một không gian kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, nơi các "digital talents" có cơ hội thể hiện năng lực, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. FIT Career Day 2026 không chỉ là ngày hội tuyển dụng mà còn là nền tảng giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại AI, từ đó chủ động trang bị kỹ năng và tư duy công nghệ để thích ứng với thị trường lao động tương lai.

Hơn 700 vị trí việc làm dành cho sinh viên các ngành tại ngày hội

Chương trình tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ và tổ chức đào tạo uy tín tham gia phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên như FPT Software, SPX Express, SanDisk, ViewSonic, MSI, VTI Academy, Lê Bảo Minh, Catinat Design, InterData, Tmark, Haravan, InBold, INET, Corelia Academy, Teky, VNET Media,… cùng nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái công nghệ và chuyển đổi số.

FIT Career Day 2026 không chỉ là ngày hội tuyển dụng mà còn hướng đến mục tiêu tăng cường đóng góp cho hoạt động đào tạo nhóm ngành công nghệ của nhà trường. Thông qua chuỗi workshop định hướng nghề nghiệp và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, chương trình góp phần giới thiệu thế mạnh của sinh viên đến nhà tuyển dụng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác đa lĩnh vực giữa nhà trường và đối tác.

UEF ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong buổi khai mạc sự kiện

Tại đây, sinh viên được nhấn mạnh trang bị các kỹ năng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Với nền tảng kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng thực tiễn vững chắc, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ hoặc tham gia xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực số. Không ít cựu sinh viên cũng quay trở lại FIT Career Day với vai trò nhà tuyển dụng, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn của khoa và nhà trường.

Sinh viên nhóm ngành công nghệ tự tin tham gia phỏng vấn tuyển dụng

Sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử và Thiết kế đồ họa được đào tạo theo định hướng gắn kết doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng thực hành và tư duy công nghệ. Vì vậy, FIT Career Day 2026 trở thành dịp để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực trẻ, năng động và sẵn sàng tham gia vào các dự án công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được hỗ trợ ứng dụng các công cụ AI trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển như tư vấn, review CV, phân tích kỹ năng và gợi ý vị trí việc làm phù hợp. Hoạt động này giúp tăng khả năng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, các hoạt động kết nối sâu giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó có FIT Career Day 2026, đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả ba bên gồm doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường, góp phần cung cấp nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho xã hội trong kỷ nguyên chuyển đổi số.