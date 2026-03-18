RBS - Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Theo đó, tại lễ công bố và trao chứng nhận đại lý phân phối chiến lược diễn ra ngày 15/03/2026 tại Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ môi giới Bất động sản RBS được chủ đầu tư tin tưởng giao vai trò phân phối chính thức dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hợp tác giữa hai bên, đồng thời cho thấy sự tham gia ngày càng sâu của RBS vào hệ thống phân phối các dự án quy mô lớn trên thị trường.

Trước đó, doanh nghiệp đã tham gia phân phối nhiều dự án của Vinhomes và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, qua đó từng được vinh danh trong hệ thống đại lý của chủ đầu tư.

Siêu đô thị vịnh biển quy mô hơn 500 ha tại chân Đèo Hải Vân

Tọa lạc tại khu vực Làng Vân, dưới chân Đèo Hải Vân, dự án Vinhomes Hải Vân Bay được quy hoạch trên diện tích hơn 512 ha, bao trọn vịnh Nam Chơn - một trong những khu vực còn giữ được cảnh quan tự nhiên tương đối nguyên sơ tại Đà Nẵng.

Dự án sở hữu địa thế tự nhiên đặc trưng khi kết hợp đồng thời các yếu tố núi, biển, vịnh, sông và suối, tạo nên không gian sinh thái đa dạng. Với thế đất "tựa sơn hướng hải", khu đô thị được đánh giá có lợi thế về cảnh quan và tầm nhìn, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển các mô hình đô thị nghỉ dưỡng ven biển.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp hơn 5.700 sản phẩm, bao gồm biệt thự và nhà liền kề, được phát triển trong 4 phân khu chính. Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích nội khu đa dạng phục vụ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và giải trí.

Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Hưởng lợi từ hạ tầng khu Tây Bắc Đà Nẵng

Một trong những yếu tố được đánh giá cao tại dự án là vị trí kết nối hạ tầng. Từ khu vực Làng Vân, cư dân có thể di chuyển đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế cũng như các điểm du lịch lân cận.

Đáng chú ý, dự án nằm gần khu vực phát triển của Cảng Liên Chiểu, cảng nước sâu đang được đầu tư với định hướng trở thành trung tâm logistics của miền Trung. Việc phát triển hạ tầng tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thương mại và du lịch trong thời gian tới.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế, các dự án quy mô lớn, có quy hoạch đồng bộ và pháp lý rõ ràng được nhận định có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Với quy mô lớn, hệ thống tiện ích đa dạng cùng định hướng phát triển đô thị sinh thái ven biển, Vinhomes Hai Van Bay được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực Làng Vân, đồng thời tạo động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung. Đây không chỉ là nơi kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh biển mà còn là cơ hội sở hữu những giá trị bất động sản lâu dài dành cho khách hàng và nhà đầu tư.

RBS - Đại lý phân phối chiến lược chính thức dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Trong hệ thống phân phối bất động sản, đại lý phân phối chiến lược (đại lý F1) là những đơn vị được chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp, đảm nhận vai trò triển khai thị trường và đưa sản phẩm đến khách hàng. Việc trở thành đại lý F1 của Vinhomes Hải Vân Bay cho thấy RBS nằm trong nhóm đối tác chiến lược tham gia phân phối dự án ngay từ giai đoạn đầu.

RBS là Đại lý F1 phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Theo đó, RBS sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng, nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Vai trò này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có năng lực bán hàng mà còn cần am hiểu sản phẩm, thị trường cũng như khả năng triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.

Trên thực tế, các dự án quy mô lớn do Vinhomes phát triển thường có hệ thống đại lý phân phối được chọn lọc, nhằm đảm bảo tính đồng bộ về thông tin và chất lượng dịch vụ. Việc góp mặt trong hệ thống này được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp phân phối gia tăng uy tín trên thị trường.

Đội ngũ RBS chi nhánh Đà Nẵng tại VPBH Dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Trước khi tham gia dự án Vinhomes Hải Vân Bay, RBS đã đồng hành cùng một số dự án khác của Vinhomes, trong đó có Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh tích cực và nhận được vinh danh "Đại lý chiến lược hạng vàng". Việc tiếp tục được lựa chọn trong vai trò đại lý chiến lược được xem là bước tiến trong quá trình khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong hệ thống phân phối bất động sản cao cấp.

Với vai trò đại lý này, RBS được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thông tin dự án đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đồng thời hỗ trợ quá trình phân phối diễn ra hiệu quả trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự cạnh tranh ngày càng rõ nét.