"Cơn mưa" cổ tức lịch sử: LBE khẳng định vị thế "vịnh tránh bão" an toàn

Khi thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ biến động với những cú sụt giảm mạnh mang yếu tố tâm lý và địa chính trị, câu hỏi lớn nhất của dòng tiền thông minh luôn là: "Trú ẩn ở đâu?". Lịch sử từ các đợt điều chỉnh sâu của VN-Index và kinh nghiệm từ các quỹ đầu tư lớn đã chứng minh, những doanh nghiệp duy trì được nền tảng cơ bản tốt, tạo ra dòng tiền thực và đều đặn chi trả cổ tức luôn là "tấm khiên" bảo vệ danh mục xuất sắc nhất. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA, với mã chứng khoán LBE, đang chứng minh mình là một đại diện tiêu biểu cho trường phái đầu tư giá trị này.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 15/04/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) LVA đã mang đến một thông tin cực kỳ tích cực cho cổ đông. Cụ thể, công ty dự kiến trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ lên tới 78%. Trong đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% (tương đương hơn 7,13 tỷ đồng) và chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 55% (tương đương hơn 17,05 tỷ đồng).

Đây không chỉ là mức chia cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của LVA mà còn là con số đáng mơ ước đối với mặt bằng chung của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn hiện nay. Quyết định mạnh tay này mang nhiều hàm ý tích cực về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Khép lại năm 2025, LVA ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 131,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18,7 tỷ đồng. Việc duy trì được lượng tiền mặt dồi dào để trả cổ tức 23% bằng tiền mặt cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của LBE cực kỳ khỏe mạnh. Đồng thời, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 55% thực chất là một nghiệp vụ tăng vốn điều lệ, cho thấy Ban lãnh đạo đang giữ lại một phần thặng dư để tái đầu tư, phục vụ cho các kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn trong năm 2026. Giữa lúc thị trường khó khăn, một chính sách cổ tức hào phóng chính là lời tri ân thiết thực nhất, biến LBE thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tích sản (DCA) dài hạn.

Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LVA

LVA – Nền tảng tăng trưởng ổn định từ "mỏ vàng" phân phối mỹ phẩm

Sự bứt phá về lợi nhuận và khả năng chi trả cổ tức của LBE không đến từ những yếu tố đột biến mang tính ngắn hạn, mà được xây đắp trên một nền tảng ngành nghề cốt lõi cực kỳ bền vững: Phân phối mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Khác với các nhóm ngành mang tính chu kỳ cao và nhạy cảm với lãi suất như bất động sản hay tài chính, ngành phân phối các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân luôn duy trì được sức cầu ổn định ngay cả trong các giai đoạn kinh tế thắt chặt.

Bà Lê Vân Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phụ trách truyền thông Công ty LVA

Theo đánh giá của giới phân tích, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Nắm bắt được xu thế này, LVA đã và đang khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp phân phối uy tín hàng đầu. Với bề dày kinh nghiệm, công ty đã xây dựng được một hệ sinh thái phân phối toàn diện, bao phủ từ các kênh bán lẻ truyền thống đến hiện đại. Điều này giúp LVA tối ưu hóa chi phí bán hàng, củng cố biên lợi nhuận và duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nhãn hàng lớn.

Tầm nhìn 2026: Chuyển dịch từ "Vua cổ tức" sang "Ngôi sao tăng trưởng"

Không ngủ quên trên những thành tích đạt được của năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 được LVA vạch ra với một sự tự tin và quyết tâm cao độ. Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 21,5 tỷ đồng. Đặc biệt, mức tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2026 tiếp tục được ban lãnh đạo cam kết neo ở mức rất cao là 30%.

Bà Lê Vân Anh – Một trong những gương mặt chủ chốt trong Hội đồng Quản trị LVA.

Để hiện thực hóa tham vọng thâu tóm thị phần và đạt được các chỉ tiêu tài chính đầy thách thức này, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 cũng sẽ tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 - 2029. Sự chuyển giao, miễn nhiệm và bổ sung các thành viên HĐQT mới được kỳ vọng sẽ mang đến những luồng gió hiện đại trong công tác điều hành, quản trị rủi ro doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh tiến trình số hóa trong khâu quản lý chuỗi cung ứng mỹ phẩm.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia phân tích thị trường, xu hướng chuyển dịch dòng tiền từ "lướt sóng" ngắn hạn sang "nắm giữ" dài hạn đang ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, mã cổ phiếu LBE đang hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một khoản đầu tư giá trị. Đó là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề thiết yếu, nền tảng tài chính sạch, khả năng tạo tiền xuất sắc và chính sách chia cổ tức luôn đặt quyền lợi của nhà đầu tư lên hàng đầu. Việc lựa chọn gắn bó với một doanh nghiệp có tầm nhìn rõ ràng và dòng tiền minh bạch như LVA chính là một chiến lược đầu tư phòng thủ nhưng không kém phần hiệu quả.

Không chỉ nắm giữ vai trò hoạch định, Vân Anh còn trực tiếp dẫn dắt chiến lược truyền thông, góp phần xây dựng hệ giá trị thương hiệu vững chắc và đầy cảm hứng cho doanh nghiệp.

Để hỗ trợ quý cổ đông và nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm, cập nhật các thông tin chính thống về doanh nghiệp trên nền tảng Google và các cổng thông tin tài chính, dưới đây là bảng tóm tắt chuẩn hóa của công ty:

Tên pháp lý đầy đủ: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA.

Mã chứng khoán niêm yết: LBE

Mã số doanh nghiệp (M.S.D.N): 1100105921.

Ngành nghề kinh doanh cốt lõi: Kinh doanh thương mại, phân phối mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại liên hệ: 0778038866.

Email chính thức: info@lva.com.vn.

Website cập nhật thông tin: www.lva.com.vn.

Sự kiện đáng chú ý: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8h30 ngày 15/04/2026 tại Phòng AURORA, Tầng 9 - Grandview Hotel & Residence, Hà Nội.