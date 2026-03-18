Trường Tài năng UEH.ISB: Nền tảng vững vàng cho thế hệ công dân toàn cầu

Sinh viên theo học tại Trường Tài năng UEH.ISB được phát triển trong môi trường giảng dạy bằng tiếng Anh, với chương trình đào tạo thiết kế theo chuẩn quốc tế và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường học thuật chuẩn quốc tế, nuôi dưỡng quốc tế

Ngay từ khi thành lập năm 2010, UEH.ISB đã theo đuổi mô hình đào tạo quốc tế, liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới, xây dựng chương trình giảng dạy hiện đại và đề cao chuẩn mực học thuật. Triết lý đào tạo "temple of learning" được thể hiện qua cách tổ chức môn học, phương pháp giảng dạy và yêu cầu đánh giá nghiêm túc.

Ngoài học kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh, tài chính, marketing, kế toán hay kinh doanh quốc tế, sinh viên còn được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phân tích vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa. Các lớp học quy mô phù hợp giúp tăng cường tương tác giữa giảng viên và sinh viên, khuyến khích thảo luận và trao đổi quan điểm.

Trong năm 2025, Trường Tài năng UEH.ISB đã tổ chức của nhiều cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế lớn, thu hút các chuyên gia đầu ngành trong khu vực

Bên cạnh đó, hệ sinh thái chương trình đa dạng từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các chương trình liên kết quốc tế, tạo ra lộ trình học tập linh hoạt và cơ hội tiếp cận môi trường toàn cầu ngay từ bậc đại học. Sinh viên được chuẩn bị không chỉ để làm việc trong nước, mà còn để thích nghi với thị trường lao động quốc tế.

Giá trị Trí tuệ - Nội lực - Bứt phá cũng được thể hiện xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập nhân văn, sáng tạo và cân bằng, nơi mỗi sinh viên được khuyến khích phát triển phương pháp học tập riêng và khám phá tiềm năng cá nhân.

Năm 2026, UEH.ISB cũng dự kiến nghiên cứu và từng bước mở rộng một số hướng đào tạo có yếu tố công nghệ, đặc biệt ở giao điểm giữa kinh doanh và các lĩnh vực như dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Định hướng này được xây dựng nhằm bổ sung năng lực mới cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số, nhưng vẫn nhất quán với triết lý đào tạo chuẩn quốc tế mà nhà trường theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Năm 2026 sẽ là một năm "chuyển mình" của UEH.ISB với việc mở rộng những ngành học sang hướng kết hợp công nghệ và kinh doanh

Gắn kết thực tiễn, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho người học

Một trong những điểm mạnh nổi bật của UEH.ISB là sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Nội dung chương trình được cập nhật theo nhu cầu thị trường, lồng ghép các tình huống thực tiễn, dự án nhóm và cơ hội thực tập nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chính cách tiếp cận này giúp sinh viên không chỉ "biết" mà còn "làm được" - hiểu cách vận dụng kiến thức vào bài toán thực tế trong tài chính, marketing, chuỗi cung ứng hay quản trị doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động ngày càng khắt khe.

Trường Tài năng UEH.ISB và cam kết cho những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2026

Mỗi năm, Trường Tài năng UEH.ISB luôn tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng không gian học tập theo hướng liên ngành, phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cốt lõi của nhà trường vẫn là đào tạo những cá nhân có nền tảng học thuật vững, tư duy quốc tế và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Trong môi trường giáo dục đại học cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay, giá trị của một chương trình không chỉ nằm ở tên ngành học, mà ở chất lượng trải nghiệm và năng lực thực tế mà sinh viên tích lũy được. Với nền tảng hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Tài năng UEH.ISB đang bước vào năm mới với tâm thế tiếp tục khẳng định vai trò là nơi nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin hội nhập, làm chủ tương lai và đóng góp tích cực cho cộng đồng kinh doanh trong và ngoài nước.