OPPO Find N6 ra mắt: "Xóa mờ" nếp gấp, cấu hình Flagship và camera Hasselblad đỉnh cao

OPPO Find N6 khi nào ra mắt?

Theo các thông tin mới nhất, OPPO đã chính thức giới thiệu thế hệ Find N6 tại thị trường quốc tế vào quý 1 năm nay. Ngay sau đó, sản phẩm cũng đã nhanh chóng có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động. Đây là thời điểm "vàng" để người dùng sở hữu một chiếc điện thoại OPPO Find N với những công nghệ tiên phong nhất, đón đầu xu hướng smartphone của năm 2025 - 2026.

OPPO Find N6 có gì mới?

Được đánh giá là bước nhảy vọt so với các thế hệ tiền nhiệm, OPPO Find N6 tập trung khắc phục những điểm yếu cố hữu của điện thoại gập và nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thiết kế "xóa mờ" nếp gấp màn hình

Một trong những cải tiến đáng giá nhất trên Find N6 chính là công nghệ bản lề giọt nước thế hệ mới. Với việc sử dụng các vật liệu siêu bền từ hàng không, OPPO đã tối ưu hóa nếp gấp đến mức gần như vô hình. Khi mở rộng màn hình, người dùng sẽ có một không gian hiển thị liền mạch, không còn cảm giác gợn tay hay khó chịu về mặt thị giác.

Cấu hình Flagship mạnh mẽ

Bên trong chiếc OPPO Find N6 là bộ vi xử lý mạnh mẽ bậc nhất hiện nay (Snapdragon 8 Gen 4 hoặc tương đương), đi kèm dung lượng RAM "khủng" lên đến 16GB. Điều này cho phép máy xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm việc đa nhiệm, chỉnh sửa video 4K đến chơi các tựa game đồ họa nặng nhất mà không gặp hiện tượng giật lag.

Camera Hasselblad – Nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong tầm tay

Tiếp tục sự hợp tác chiến lược với hãng máy ảnh danh tiếng Hasselblad, hệ thống camera trên Find N6 được nâng cấp toàn diện. Đặc biệt là ống kính tiềm vọng có khả năng zoom quang học ấn tượng và cảm biến lớn giúp thu sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Màu sắc ảnh chụp từ điện thoại OPPO luôn mang một chất riêng: nghệ thuật, chân thực và đầy chiều sâu.

Màn hình hiển thị đỉnh cao

Cả màn hình ngoài và màn hình trong của Find N6 đều hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO 120Hz, độ sáng cực đại lên đến 2800 nits. Điều này đảm bảo nội dung luôn hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt, đồng thời tiết kiệm pin tối đa khi sử dụng.

Kết luận

Với sự ra mắt của OPPO Find N6, ranh giới giữa điện thoại truyền thống và điện thoại gập đang dần bị xóa nhòa nhờ thiết kế hoàn thiện và cấu hình cực mạnh. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone vừa sang trọng, vừa đa năng thì đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua.