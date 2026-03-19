Các loại quạt phổ biến hiện nay và nên mua loại nào tốt?

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các loại quạt điện phổ biến và gợi ý cách chọn mua phù hợp với nhu cầu thực tế.

Quạt cây – lựa chọn linh hoạt cho mọi không gian

Quạt cây (hay còn gọi là quạt đứng) là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ thiết kế thanh mảnh, dễ di chuyển và khả năng làm mát tốt. Quạt cây thường có thể điều chỉnh độ cao, xoay 360 độ và tích hợp nhiều chế độ gió.

Vậy nên mua quạt cây loại nào? Người dùng nên ưu tiên các thương hiệu uy tín như Panasonic, Tiross, Mitsubishi, Benny,... chú ý công suất từ 40–70W và tính năng hẹn giờ để tiết kiệm điện. Quạt cây phù hợp với phòng khách, phòng ngủ hay văn phòng có diện tích vừa và lớn.

Quạt bàn và quạt hộp – nhỏ gọn, tiết kiệm

Quạt điện để bàn thích hợp đặt trên mặt bàn làm việc hoặc đầu giường, phù hợp với không gian nhỏ. Trong khi đó, quạt hộp có cấu trúc vuông vắn, thường được dùng ở hành lang, nhà bếp hoặc những nơi cần thông gió nhanh. Cả hai loại đều có giá thành khá dễ chịu, dễ vệ sinh và ít tốn điện.

Quạt treo tường – cố định, tiết kiệm không gian

Quạt treo tường được lắp cố định, giải phóng hoàn toàn mặt sàn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhà xưởng, cửa hàng, quán ăn hoặc phòng nhỏ không có chỗ đặt quạt cây. Khi lắp đặt, cần chú ý độ cao và góc xoay để đảm bảo gió phân bổ đều.

Quạt trần – làm mát toàn bộ căn phòng

Quạt trần vẫn là một trong những các loại quạt điện được dùng phổ biến tại các gia đình Việt Nam. Với khả năng tạo luồng gió rộng, quạt trần làm mát hiệu quả toàn bộ diện tích phòng mà không chiếm diện tích sử dụng. Một số model hiện đại còn tích hợp đèn LED, điều khiển từ xa hoặc kết nối smart home, rất tiện lợi.

Quạt lửng – tiện lợi, linh hoạt điều chỉnh độ cao

Quạt lửng có thiết kế tương tự quạt cây nhưng chiều cao thấp hơn, thường dưới 100cm – cao hơn quạt bàn nhưng thấp hơn quạt đứng thông thường. Điểm nổi bật của dòng quạt này là khả năng điều chỉnh độ cao linh hoạt, phù hợp để đặt ở góc phòng, bên cạnh giường ngủ hoặc những không gian có chiều cao hạn chế. Quạt lửng thích hợp cho phòng trọ, phòng ngủ nhỏ hoặc những nơi không cần quạt cây toàn chiều cao.

Quạt tháp – thiết kế sang trọng, hoạt động êm ái

Quạt tháp có thiết kế hình trụ đứng hiện đại, phù hợp với không gian nội thất cao cấp. Ưu điểm nổi bật của dòng quạt này là hoạt động cực kỳ êm, ít tạo tiếng ồn, thích hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc yêu cầu sự yên tĩnh. Quạt tháp thường có bộ lọc không khí tích hợp, vừa làm mát vừa cải thiện chất lượng không khí trong phòng.

Quạt tích điện – tiện dụng khi mất điện

Quạt tích điện (quạt sạc) được trang bị pin lithium, có thể hoạt động từ 4–10 tiếng sau một lần sạc đầy. Đây là lựa chọn không thể thiếu tại các vùng hay mất điện, hoặc khi cần mang theo đi cắm trại, du lịch. Nhiều model còn tích hợp thêm đèn pin và cổng USB để sạc điện thoại.

Quạt hơi nước – làm mát kiểu "điều hòa mini"

Quạt hơi nước sử dụng nguyên lý bay hơi nước để giảm nhiệt độ không khí, tạo cảm giác mát mẻ hơn so với quạt thông thường. Loại này tiêu thụ điện ít hơn nhiều so với điều hòa, nhưng hiệu quả khá tốt trong điều kiện không khí khô. Quạt hơi nước phù hợp để dùng ngoài trời, trong gara hoặc phòng thông thoáng.

Tổng kết

Việc lựa chọn đúng loại quạt phụ thuộc vào diện tích phòng, nhu cầu sử dụng và ngân sách của mỗi gia đình. Nếu cần linh hoạt, hãy chọn quạt cây; nếu ưu tiên tiết kiệm không gian, quạt treo tường hoặc quạt trần là phù hợp; còn nếu muốn trải nghiệm mát mẻ hơn mà không tốn quá nhiều điện, quạt hơi nước là gợi ý đáng cân nhắc.