CCN Stavian Hưng Yên ký hợp đồng thuê đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư

Ngày 18/3/2026, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cho thuê hạ tầng và quyền sử dụng đất chính thức (Hợp đồng thuê đất) tại Cụm Công nghiệp Stavian Hưng Yên với 12 doanh nghiệp, bao gồm Công ty TNHH SUV, Công ty TNHH Thiết bị và Trang trí nội thất Lá Hồng, Công ty CP Bao bì Airpac, Công ty TNHH Divico Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ tổng hợp Hưng Yên cùng nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất khác. Việc ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư thứ cấp là cơ sở để Stavian Industrial Park tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư tiếp theo, bao gồm việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với diện tích đất đã thuê tại dự án.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Stavian Industrial Park đã tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng tại thực địa dự án cho một số nhà đầu tư thứ cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo như thiết kế, thi công và xây dựng nhà máy tại dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đất đã được ký kết cho thuê tại dự án đạt khoảng 318.000 m², tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 65% toàn dự án, cho thấy mức độ quan tâm tích cực của các doanh nghiệp quy mô khác nhau đối với CCN Stavian Hưng Yên. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước và trạm xử lý nước thải tập trung sẵn sàng phục vụ hoạt động xây dựng và sản xuất của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Stavian Industrial Park cho biết việc ký kết hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển dự án, đồng thời thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án, từ giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng đến vận hành sản xuất.

Với tiến độ triển khai tích cực, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển bền vững, CCN Stavian Hưng Yên đang từng bước trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước.