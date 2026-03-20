Học nhóm ngành dịch vụ tại UEF, sinh viên có cơ hội học tập quốc tế từ sớm

Tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), với các ngành học trên, sinh viên được đào tạo theo mô hình cọ xát thực tiễn, chú trọng trải nghiệm và kiến tập, học tập quốc tế ngay từ sớm, rèn kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cho sinh viên.

Chủ động xét học bổng sớm, gia tăng lợi thế vào đại học

Chính sách xét học bổng sớm của UEF thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh nhờ tạo điều kiện để các bạn chủ động lựa chọn môi trường học tập phù hợp ngay từ đầu. Với hình thức xét dựa trên điểm học bạ học kỳ 1 lớp 12, thí sinh có thể đăng ký học bổng với các mức hỗ trợ từ 25%, 50% đến 100% học phí. Hiện tại, UEF nhận hồ sơ đăng ký học bổng sớm trước ngày 31/5.

Việc đăng ký sớm không chỉ giúp giảm áp lực thi cử mà còn tạo lợi thế trong việc chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học. Đối với những bạn yêu thích lĩnh vực khách sạn, du lịch, nhà hàng, đây được xem là bước khởi đầu thuận lợi để theo đuổi ngành học gắn liền với trải nghiệm thực tiễn và môi trường làm việc năng động.

Nhóm ngành dịch vụ UEF được doanh nghiệp tài trợ học bổng 50% toàn khóa học

Đặc biệt, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 trúng tuyển vào UEF ở các ngành quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành còn có thêm cơ hội nhận học bổng doanh nghiệp trị giá 50% học phí toàn khóa. Chính sách này thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực này.

Lựa chọn nhóm ngành giàu tiềm năng nghề nghiệp

Nhóm ngành dịch vụ tại UEF gồm quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh ngành du lịch và kinh tế trải nghiệm ngày càng phát triển.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại hệ thống khách sạn - nhà hàng cao cấp, resort, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành hoặc đảm nhiệm các vị trí như quản lý dịch vụ, điều hành tour, tổ chức sự kiện, quản trị vận hành trong nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ khác nhau.

Sinh viên UEF trải nghiệm học thực tế tại Singapore

Với đặc thù ngành nghề gắn liền với khách hàng toàn cầu, sinh viên cũng được trang bị kỹ năng giao tiếp, tư duy dịch vụ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, những yếu tố được doanh nghiệp đánh giá cao khi tuyển dụng.

Học đi đôi với trải nghiệm thực tế

Trong quá trình học, sinh viên được thực hành nghiệp vụ qua các mô hình mô phỏng dịch vụ, tham gia tổ chức sự kiện, xây dựng chương trình tour hoặc thực hiện các dự án quản trị nhà hàng, khách sạn. Các workshop, talkshow với chuyên gia trong ngành cũng giúp sinh viên cập nhật xu hướng và hiểu rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp.

Đặc biệt, sinh viên quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành còn có cơ hội tham gia các chương trình kiến tập và thực tập quốc tế tại điểm đến du lịch các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản... Những chuyến đi này giúp sinh viên tiếp cận môi trường dịch vụ quốc tế, tìm hiểu mô hình vận hành khách sạn - du lịch tại nước ngoài và mở rộng góc nhìn nghề nghiệp.

Sinh viên học tập từ thực tế, "xắn tay" trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp

Song song đó, môi trường đào tạo song ngữ tại trường cũng hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, tăng khả năng thích nghi với môi trường làm việc toàn cầu.

Kết nối doanh nghiệp, đảm bảo việc làm

UEF chú trọng xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các chương trình kiến tập, thực tập và làm việc, sinh viên được tham gia tại thị trường các nước Thái Lan, Nhật Bản để tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và từng bước định hình lộ trình phát triển sau khi tốt nghiệp trong nước và quốc tế.

Chính sách xét học bổng sớm với cơ hội nhận học bổng doanh nghiệp 50% toàn khóa cùng thế mạnh đào tạo của trường, thí sinh an tâm về tài chính mà bắt đầu bước khởi đầu thuận lợi gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp tương lai.