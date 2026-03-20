RETI tiếp tục là đối tác chiến lược của Sun Group tại Đà Nẵng và Vũng Tàu

RETI liên tục được vinh danh tại các thị trường trọng điểm

Theo ghi nhận, RETI tiếp tục tham gia phân phối các dự án quy mô lớn do Sun Group phát triển tại Đà Nẵng và Vũng Tàu, hai địa phương đang thu hút dòng vốn đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại Vũng Tàu, ngày 14/3/2026, đại diện Ban lãnh đạo và đội ngũ kinh doanh của RETI đã tham dự sự kiện Kick-off Beacon Tower thuộc dự án Blanca City do Sun Group tổ chức tại Sun World Vũng Tàu. Đây là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu giai đoạn triển khai mới của dự án, đồng thời quy tụ nhiều đơn vị phân phối và đối tác chiến lược trên thị trường.

Tại sự kiện, RETI được vinh danh là Đại lý Đồng hành Chiến lược 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ thống phân phối các dự án tại khu vực phía Nam. Việc được ghi nhận tại các sự kiện quy mô lớn của chủ đầu tư không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp trong quá trình triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường.

RETI được Vinh danh là Đại lý xuất sắc năm 2025 của Sun Group

Tiếp đó, tại sự kiện Lễ Ra quân các Dự án tại Trung tâm Đà Nẵng của Sun Property vào ngày 16/3/2026, RETI tiếp tục nhận được vinh danh là Đai lý Xuất sắc năm 2025 và chứng nhận là Đối tác Phân phối Chính thức các Dự án tại trung tâm Đà Nẵng năm 2026 của Sun Group. Đây là khu vực được định hướng trở thành lõi phát triển đô thị - du lịch của thành phố, với sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn.

RETI là Đối tác phân phối chính thức Các dự án trung tâm Đà Nẵng của Sun Property

Theo đó, RETI sẽ tham gia phân phối danh mục sản phẩm đa dạng tại Đà Nẵng, bao gồm các dự án tại khu đô thị Hòa Quý, khu đô thị Hoàng Trà, cùng các sản phẩm thuộc tổ hợp Da Nang Downtown như Symphony 2, dòng Penthouse và Shophouse. Bên cạnh đó, các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như The Rio & Villa Cosmo cũng nằm trong danh mục phân phối, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu bất động sản kết hợp ở và nghỉ dưỡng tại khu vực trung tâm.

Vũng Tàu và Đà Nẵng - Hai điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng

Trong những năm gần đây, Vũng Tàu và Đà Nẵng được xem là hai điểm đến du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam và miền Trung. Nhờ lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng sự tham gia của nhiều chủ đầu tư lớn, hai thị trường này đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại Đà Nẵng, các tổ hợp đô thị - du lịch quy mô lớn góp phần nâng tầm diện mạo và gia tăng sức hút điểm đến. Trong khi đó, Vũng Tàu duy trì vị thế là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của khu vực phía Nam với nhiều dự án ven biển được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày và sở hữu second home.

Đội ngũ RETI Đà Nẵng tại Sự kiện Lễ Ra quân các Dự án tại Trung tâm Đà Nẵng

Sự xuất hiện của các tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tại cả hai địa phương được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch địa phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho thị trường.

Trong bối cảnh đó, việc RETI tham gia phân phối các dự án của Sun Group tại Đà Nẵng và Vũng Tàu được đánh giá sẽ góp phần gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng và nhà đầu tư đối với các sản phẩm bất động sản chất lượng cao.

Mở rộng độ phủ và củng cố vai trò trong hệ sinh thái phân phối

Không chỉ hiện diện tại Đà Nẵng và Vũng Tàu, RETI hiện cũng đang là đại lý F1 phân phối dự án các dự án của Sun Group trên khắp cả nước như Charmora City tại Nha Trang, Sun Feliza tại Hà Nội; Sun Elite City tại Quảng Ninh; Xanh Island tại Hải Phòng và nhiều địa phương khác.

Danh mục dự án phân phối trải dài từ Bắc vào Nam cho thấy chiến lược gia tăng độ phủ thị trường của RETI, đồng thời phản ánh xu hướng hợp tác dài hạn với Sun Group trong hoạt động phân phối. Việc hiện diện tại nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng cũng giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận đa dạng tệp khách hàng, từ nhu cầu ở thực đến đầu tư trung và dài hạn.

Đáng chú ý, RETI là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình proptech và đã nhận vốn đầu tư từ CyberAgent (Nhật Bản). Nền tảng này tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình phân phối, từ số hóa dữ liệu sản phẩm, quản lý giỏ hàng tập trung đến tối ưu vận hành bán hàng. Qua đó, RETI không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin - yếu tố ngày càng được thị trường và nhà đầu tư quan tâm. Cùng với mạng lưới hoạt động rộng khắp, RETI đang từng bước củng cố vị thế trong hệ sinh thái phân phối bất động sản, đặc biệt ở phân khúc du lịch - nghỉ dưỡng.

RETI - HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN

Hotline: 0832.60.61.62 | Website: reti.vn