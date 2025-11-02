Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sập cầu ở Quảng Ngãi

02-11-2025 - 16:42 PM | Xã hội

Cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập khiến một người dân đi xe máy rơi xuống nước. Hiện 316 hộ/1.280 nhân khẩu đang bị chia cắt, cô lập sau sự cố sập cầu.

Sáng 2/11, ông Phạm Quang Sự - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi ) - cho biết sáng cùng ngày, cầu cây Sung (thuộc thôn Phước An) bị đổ sập khi một người dân đang điều khiển xe máy qua cầu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 5h15 ngày 2/11. Thời điểm này, một số phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có một người bị rơi xuống nước , nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Sập cầu ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Sập cầu ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) sập hiện 316 hộ/1280 nhân khẩu đang bị chia cắt, cô lập.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tổ chức túc trực cấm các loại phương tiện di chuyển qua khu vực cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Cầu Cây Sung có chiều dài 12 m, chiều ngang 5 m, nối 3 xóm ở thôn Phước An gồm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long. Cầu Cây Sung sập đã gây cô lập 316 hộ/1.280 nhân khẩu sống tại 3 xóm trên.

Lãnh đạo xã Bình Minh đang chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho 316 hộ dân đang bị cô lập .

Sập cầu ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Thời điểm xảy ra sự việc, có một người cùng xe máy bị rơi xuống nước, nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 316,6 mm, Trà Phú (xã Đông Trà Bồng) 298,2 mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 297 mm, Bình Đông (xã Trà Bồng) 264 mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 261 mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 203,6 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã đạt mức gần bão hòa trên 85%, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại khu dân cư.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

