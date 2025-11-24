Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp có đợt tăng cường gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống: Nhiều khu vực mưa vừa đến mưa rất to

24-11-2025 - 17:19 PM | Sống

Sắp có đợt tăng cường gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống: Nhiều khu vực mưa vừa đến mưa rất to

Một số khu vực sẽ chuyển rét vừa đến rét đậm do gió Đông Bắc mạnh lên.

Theo tin không khí lạnh tăng cường phát lúc 15h30 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (24/11), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, trên đất liền, từ chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3–4, riêng vùng ven biển cấp 4–5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12–15°C ở các khu vực đồng bằng, trung du; vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

photo-1763975532220

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Riêng Hà Nội, đêm 24/11 không mưa, ngày trời nắng nhưng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 24/11, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2,0–4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc tăng lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển 3,0–5,0m.

Cảnh báo thiên tai đi kèm: do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 24/11 đến ngày 25/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to kèm dông.

Các tác động có thể xảy ra đối với môi trường, đời sống và cơ sở hạ tầng bao gồm: trời rét ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Du lịch Việt Nam đúng đợt mưa bão, khách Tây có thêm trải nghiệm mới: Ai nhìn cũng mừng vui

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống”

Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống” Nổi bật

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa Nổi bật

Tin lời AI, người đàn ông suýt mất mạng vì ăn nhầm nấm độc

Tin lời AI, người đàn ông suýt mất mạng vì ăn nhầm nấm độc

16:50 , 24/11/2025
Chuẩn bị nghỉ việc, nhớ giữ im lặng về 3 chuyện này nếu không muốn mang tiếng cả đời

Chuẩn bị nghỉ việc, nhớ giữ im lặng về 3 chuyện này nếu không muốn mang tiếng cả đời

16:46 , 24/11/2025
Chủ căn nhà 300m² không chịu di dời dù được bồi thường hơn 10 tỷ đồng và 4 căn nhà, tuyên bố: “Không nhận được 371 tỷ và 6 căn nhà thì không đi!”

Chủ căn nhà 300m² không chịu di dời dù được bồi thường hơn 10 tỷ đồng và 4 căn nhà, tuyên bố: “Không nhận được 371 tỷ và 6 căn nhà thì không đi!”

16:28 , 24/11/2025
Thông báo khẩn: Từ 15/12, người sử dụng thiết bị bay không người lái có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Thông báo khẩn: Từ 15/12, người sử dụng thiết bị bay không người lái có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

16:20 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên