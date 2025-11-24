Sắp có đợt tăng cường gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống: Nhiều khu vực mưa vừa đến mưa rất to

Theo tin không khí lạnh tăng cường phát lúc 15h30 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (24/11), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, trên đất liền, từ chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3–4, riêng vùng ven biển cấp 4–5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12–15°C ở các khu vực đồng bằng, trung du; vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Riêng Hà Nội, đêm 24/11 không mưa, ngày trời nắng nhưng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 24/11, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 2,0–4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc tăng lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển 3,0–5,0m.

Cảnh báo thiên tai đi kèm: do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 24/11 đến ngày 25/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to kèm dông.

Các tác động có thể xảy ra đối với môi trường, đời sống và cơ sở hạ tầng bao gồm: trời rét ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)