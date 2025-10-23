Sắp có dự án cao tốc quy mô 4 làn xe kết nối tuyến du lịch “lên rừng xuống biển”, là mắt xích quan trọng trong trục phát triển Tây Nguyên - Nam Trung Bộ

Tuyến cao tốc này được xem là mắt xích quan trọng trong trục phát triển Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, tạo động lực tăng trưởng mới cho các tỉnh Lâm Đồng.

Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực mà còn được định hướng trở thành “cao tốc cảnh quan” đầu tiên của Việt Nam, gắn kết các vùng đất du lịch đặc sắc từ biển đến cao nguyên.

Ý tưởng từ tầm nhìn “cao tốc cảnh quan”

Liên danh nhà đầu tư cho biết, cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 140km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100 -120 km/h tùy địa hình. Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại phường Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc cũ, tỉnh Bình Thuận), có nhánh nối trung tâm TP. Phan Thiết. Điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm TP. Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Tuyến đường sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế – du lịch của khu vực, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 28 và Quốc lộ 20, kết nối trực tiếp với các cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Dầu Giây - Liên Khương và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị sinh thái dọc tuyến…

Đặc biệt, tuyến cao tốc này được xem là mắt xích quan trọng trong trục phát triển Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, tạo động lực tăng trưởng mới cho các tỉnh Lâm Đồng.

Theo TS.Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Indel Corp (thành viên Liên danh nhà đầu tư), tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa không chỉ là hạ tầng kết nối kinh tế, mà còn là trục du lịch - dịch vụ tổng hợp của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

“Chúng tôi định hướng tuyến cao tốc này như một trục cảnh quan du lịch xanh, nơi kiến trúc, cảnh quan và tiện ích giao thông được thiết kế hài hòa, tạo trải nghiệm ‘lên rừng xuống biển’ trọn vẹn cho du khách,” TS.Trần Văn Thế chia sẻ.

Đã được thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức PPP

Theo thông tin từ UNBD tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa.

Ngày 09/6/2025, tại buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo đề xuất dự án và được Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương, để xem xét bổ sung vào Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tiếp đó, ngày 14/10/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp bổ sung dự án vào Quy hoạch tỉnh, đồng thời chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm sớm triển khai dự án.

“Cao tốc du lịch” - khởi đầu cho một tầm nhìn vùng

Tuyến đường đi qua nhiều khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ như Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân.

Khi hoàn thành, tuyến Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết sẽ không chỉ là “xương sống” giao thông mới của Lâm Đồng, mà còn mở ra hành trình du lịch kết nối cao nguyên – đồng bằng – biển xanh.

Từ Phan Thiết nắng gió đến rừng thông Bảo Lộc, rồi tiếp nối đến cao nguyên đá bazan Gia Nghĩa, du khách sẽ được trải nghiệm một không gian liên hoàn về cảnh quan, khí hậu và văn hóa vùng miền – điều hiếm có trong hệ thống hạ tầng giao thông hiện nay.

“Đây sẽ là tuyến cao tốc đầu tiên của Việt Nam mang đậm dấu ấn kiến trúc cảnh quan, hài hòa giữa giao thông hiện đại và bản sắc thiên nhiên vùng đất Nam Trung Bộ – Tây Nguyên”, TS. Trần Văn Thế khẳng định.