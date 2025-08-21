Sắp có tuyến cao tốc dài 51km nối Tp.HCM với Tây Ninh, người dân “đôi bờ” mong chờ

Sáng ngày 19/8, UBND TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật).

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 51 km, gồm 24,7 km đi qua địa phận TP.HCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Tuyến bắt đầu từ điểm kết nối với vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM và kết thúc tại nút giao quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư PPP (loại hợp đồng BOT) là dự án trọng điểm quốc gia.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kèm theo hệ thống giao thông thông minh, thu phí và các công trình phụ trợ đồng bộ theo quy chuẩn hiện hành. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỉ đồng.

Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 22 hiện hữu. Đồng thời, kết nối đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như các tỉnh vùng Đông Nam bộ nói chung.

Dự án cũng tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng.