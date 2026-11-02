Sắp khởi công dự án thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ, có cáp treo

Dự kiến ngày 15/11, UBND tỉnh Sơn La khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW.

Dự án được triển khai thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ quý I/2027 đến năm 2030, với công suất 900 MW. Giai đoạn 2 bắt đầu từ quý I/2031 và hoàn thành năm 2032, với công suất 300 MW.

Khi đi vào vận hành, công trình dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh dự án.

Dự án sử dụng trên 425 ha đất, chủ yếu tại xã Mường Bang (hơn 414 ha) và 10,3 ha tại xã Mường Cơi. Ngoài ra, khoảng 15 ha đất tại bản Lằn, xã Mường Bang được bố trí phục vụ tái định cư.

Hiện các sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng và đánh giá tác động môi trường. Chủ đầu tư đã trình Cục Điện lực, Bộ Công Thương báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

UBND xã Mường Bang cũng đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch chung của xã đến năm 2045.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, xã Mường Bang đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 70,8 ha thuộc giai đoạn 1. Người dân tại các bản Chiềng Manh, Nguồn, Tường Lang và Lằn đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

UBND tỉnh Sơn La đang đề nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ môi trường, rà soát điều kiện về đất đai, lâm nghiệp, thu hồi và bàn giao mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công.

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, thủy điện tích năng Đông Phù Yên có ý nghĩa chiến lược trong việc tích trữ điện vào giờ thấp điểm, phát điện vào giờ cao điểm, giảm áp lực huy động các nguồn điện có chi phí cao.

Đặc biệt, dự án định hướng kết hợp năng lượng tái tạo với du lịch sinh thái, (trong đó có thiết kế cáp treo vắt qua hồ) vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, vừa khai thác hiệu quả cảnh quan lòng hồ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và các địa phương lân cận.