Sắp thông xe cầu vượt N2 An Phú, xe từ cao tốc đi thế nào?

Khi nhánh cầu vượt N2 tại nút giao An Phú chính thức thông xe, việc lưu thông giữa khu Đông TPHCM và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ có thêm một hướng đi thông suốt, giảm đáng kể xung đột và ùn tắc tại khu vực cửa ngõ này.

Cầu vượt N2, nút giao An Phú sẽ thông xe và vận hành chính thức ngày 31-12-2025 sắp tới

Tránh giao cắt các luồng xe

Theo phương án tổ chức giao thông, nhánh cầu N2 là hướng ô tô lưu thông một chiều từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây rẽ phải về đại lộ Mai Chí Thọ.

Cụ thể, các phương tiện đang chạy trên cao tốc, khi có nhu cầu đi về Mai Chí Thọ và trục Võ Nguyên Giáp – khu Đông TP HCM, sẽ đi sát dải phân cách bên trái, qua cầu Bà Dạt (2 làn xe), sau đó tách làn để lên cầu vượt N2 gồm 2 làn xe.

Từ đây, xe rẽ phải trực tiếp xuống đại lộ Mai Chí Thọ, không còn phải đi vòng hoặc chờ đèn tín hiệu như trước.

Với hướng lưu thông này, dòng xe từ cao tốc đổ về khu Đông được "tách lớp" ngay từ xa, tránh giao cắt với các luồng xe khác trong nút giao An Phú.

Người dân di chuyển từ khu vực Đồng Nai, TP Thủ Đức cũ về Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, hầm Thủ Thiêm hoặc trung tâm TPHCM sẽ thuận lợi hơn, thời gian qua nút giao được rút ngắn, nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm cũng giảm rõ rệt.

Lưu thông chính thức vào ngày 31-12-2025

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), cho biết chủ đầu tư đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của nhánh cầu N2 như kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo, hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông.

Hiện sản lượng thi công nhánh cầu này đã đạt trên 95% và dự kiến tổ chức lưu thông chính thức vào ngày 31-12-2025.

Hầm chui HC1-02 hướng từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ

Song song đó, hầm chui HC1-02, hướng từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hầm dài khoảng 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều, hiện đã hoàn thành phần lớn kết cấu chính. Khi các hạng mục này lần lượt đưa vào khai thác, nút giao An Phú sẽ hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn, giúp người dân đi lại giữa đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây an toàn, thông suốt hơn.