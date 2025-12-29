Thực trạng giao thông đường trên cao Vành đai 3 chuẩn bị cấm theo giờ đối với xe tải

Theo thiết kế, tuyến đường trên cao Vành đai 3 chỉ phục vụ tối đa 15.000 xe ô tô (tính theo xe tiêu chuẩn PCU) ngày đêm, nhưng vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện đếm xe, lưu lượng xe trung bình thực tế ở đây đã lên 50.000 - 60.000 lượt xe ô tô ngày đêm (gấp khoảng 5 lần).