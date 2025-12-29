Thực trạng giao thông đường trên cao Vành đai 3 chuẩn bị cấm theo giờ đối với xe tải
Do mật độ xe ô tô đang vượt đến 5 lần thiết kế, trong đó lượng xe tải chiếm số lượng rất lớn, từ 1/1/2026 Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện cấm xe tải lưu thông vào giờ cao điểm ở đường trên cao Vành đai 3 để đảm bảo giao thông, giảm ùn tắc.
Thời gian qua ùn tắc kéo dài thường xuyên xảy ra ở đường trên cao Vành đai 3.
Khi đường trên cao ùn tắc đã dẫn đến hàng loạt nút giao và tuyến đường chạy song bên dưới cũng ùn tắc do xe ô tô gặp khó khăn khi tiếp cận đường trên cao.
Do là đường vành đai nên hiện xe tải, xe container đang được chạy liên tục ở đường trên cao Vành đai 3.
Ở các tuyến đường nội đô bên dưới, giờ cao điểm đang cấm xe tải, nhưng đường trên cao Vành đai 3 xe tải vẫn đang lưu thông xuyên tâm qua nội đô.
Theo thiết kế, tuyến đường trên cao Vành đai 3 chỉ phục vụ tối đa 15.000 xe ô tô (tính theo xe tiêu chuẩn PCU) ngày đêm, nhưng vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện đếm xe, lưu lượng xe trung bình thực tế ở đây đã lên 50.000 - 60.000 lượt xe ô tô ngày đêm (gấp khoảng 5 lần).
Trong số xe được kiểm đếm thì xe tải các loại chiếm khoảng 30%.
Từ thực tế trên Sở Xây dựng cho biết, từ 1/1/2026 sẽ thực hiện thí điểm hạn chế, cấm ô tô tải từ 10 tấn trở lên, xe container, xe đầu kéo lưu thông trên đường Vành đai 3. Thời gian thực hiện khoảng 3 tháng, khung giờ hạn chế, cấm vào giờ cao điểm sáng, chiều.
Thực tế, thời gian qua khi vào các dịp lễ tết, hoặc giao thông nội đô ùn tắc, lực lượng chức năng trong đó có CSGT đã thực hiện cấm, phân luồng không cho xe tải, xe container đi vào đường trên cao Vành đai 3.
