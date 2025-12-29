Trước khi rút lui ở đại dự án sông Hồng, MIK Group từng lặng lẽ rút lui khỏi mảnh ghép của siêu dự án tại vùng giàu nhất Việt Nam

Mới đây, MIK Group đã có công văn gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, trước khi rút khỏi dự án này, doanh nghiệp cũng có công văn xin dừng tham gia thực hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi MIK Group rút lui, ngày 26/12 vừa qua UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm đơn vị chủ trì lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2-2.

Dự án này là tuyến cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.200 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn, ngân sách địa phương tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, phần còn lại hơn 12.200 tỷ đồng được huy động từ các nhà đầu tư. Giai đoạn 1 của tuyến được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Theo phân công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư PPP. Đồng thời, cơ quan này phải khảo sát sự quan tâm của các nhà đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 30/6/2026, nhằm bảo đảm đủ điều kiện để khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý IV/2026 theo kế hoạch đã đề ra.

Sơ đồ các đường vành đai 4, vành đai 3 và vành đai 2 TP.HCM.

Không chỉ MIK Group, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cũng đã có văn bản xin dừng tham gia đề xuất thực hiện dự án. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, doanh nghiệp này từng bày tỏ sự quan tâm và đề xuất làm đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Trong quá trình nghiên cứu, Golf Long Thành từng kiến nghị nâng quy mô tuyến đường từ 4 làn xe lên 8 làn xe, đồng thời đề xuất chuyển hình thức hợp đồng từ BOT sang BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai ngày 19/12/2025, Golf Long Thành đã chính thức rút lại toàn bộ các đề xuất nêu trên và xin dừng tham gia dự án. Việc liên tiếp các doanh nghiệp rút lui khiến tỉnh Đồng Nai phải chủ động chuyển sang phương án giao cơ quan nhà nước đứng ra lập hồ sơ dự án, qua đó bảo đảm tiến độ chung của tuyến Vành đai 4 TP.HCM.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài đầu tư xây dựng hơn 159 km, đi qua địa bàn các tỉnh, thành gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Riêng đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 46 km, được chia thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1-2 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM lên tới hơn 120.000 tỷ đồng. Dự án được chuẩn bị đầu tư và triển khai từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.

Vành đai 4 TP.HCM có ý nghĩa chiến lược giúp hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, giảm tải cho nội đô, kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, logistics, tạo thành một trục phát triển mới cho cả vùng và giúp TP.HCM hoàn thiện quy hoạch siêu đô thị, trở thành đầu mối giao thương quan trọng.



