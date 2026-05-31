Sập tòa nhà thương mại tại Ấn Độ, ít nhất 6 người tử vong

Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành sau khi một tòa nhà bị sập tại khu vực Saket, New Delhi, ngày 30/5/2026 (Ảnh: PTI)

Chiến dịch cứu hộ vụ sập tòa nhà thương mại đã diễn ra trong suốt đêm 30/5 sang ngày 31/5, với sự tham gia của nhiều cơ quan. Các đội cứu hộ đã kéo được ít nhất 10 người ra khỏi đống đổ nát, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong bối cảnh lo ngại rằng vẫn còn nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết 6 người đã được tuyên bố tử vong tại Trung tâm Chấn thương AIIMS. Trong khi đó, 2 người đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU), 3 người đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường và 3 người khác đã được xuất viện.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Sở Cứu hỏa New Delhi (DFS) cho biết đến vào khoảng 3h45 sáng 31/5, 9 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tám người trong số họ đã được đưa vào Trung tâm Chấn thương AIIMS để điều trị, trong khi một người đã được các bác sĩ tuyên bố tử vong khi đến nơi.

Cảnh sát đã xác định danh tính những người bị thương và họ ở trong độ tuổi từ 24 đến 27.

Sở Cứu hỏa New Delhi nhận được cuộc gọi thông báo về vụ sập tòa nhà thương mại lúc 19h44 ngày 30/5. Vụ việc xảy ra trên đường Western Marg ở Saidulajab - một khu dân cư đông đúc nổi tiếng với nhiều nhà trọ, trung tâm dạy thêm và nhà ăn sinh viên.

Các đội cứu hộ từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ, Sở Cứu hỏa New Delhi, Cảnh sát New Delhi, Cơ quan Quản lý thảm họa New Delhi, Tổng công ty Thành phố New Delhi, Lực lượng Phòng vệ Dân sự và Dịch vụ Xe cứu thương CATS - đã làm việc suốt đêm để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm người sống sót.

Trong số những người được cứu cho đến nay, 8 người được các đội cứu hộ kéo ra, 2 người được người dân địa phương cứu trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ sập tòa nhà. Trong khi công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai, các sinh viên lo lắng tập trung bên ngoài con hẻm nhỏ dẫn đến hiện trường vụ sập, cố gắng tìm kiếm những người bạn mất tích.

Thủ hiến New Delhi - bà Rekha Gupta - cho biết chính phủ Ấn Độ đang theo dõi sát sao tình hình và tất cả các nguồn lực sẵn có đã được huy động cho công tác cứu hộ.