Sắp xây xong nhà xưởng mới ở Nghệ An, Luxshare cần gấp 1.500 lao động

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, xét đề nghị của Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An, tại Văn bản số 2067/UBND-TH ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Long giao Sở LĐTB&XH, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An trong quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh xem xét việc phối hợp với Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, làm việc tại Công ty. Về phía Công ty, đề nghị doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các đơn vị để trao đổi, thực hiện việc tuyển dụng nhân lực đúng quy định.



Trước đó, vào ngày 15/3, Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An đã có Văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị được hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng nhân lực.

Công ty cho biết, mặc dù mới đi vào hoạt động sản xuất trong thời gian ngắn nhưng đã tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương. Năm 2023, Tập đoàn Luxshare-ICT đã quyết định mở rộng đầu tư giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An với quy mô gấp 3 lần giai đoạn 1. Hiện nay, giai đoạn 2 của Luxshare-ICT Nghệ An đã chuẩn bị xây dựng xong nhà xưởng và một số nhà xưởng sẽ đi vào hoạt động sản xuất chính thức trong tháng 5/2024.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực của Công ty Luxshare-ICT Nghệ An

Để đáp ứng tiến độ các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu, Công ty cần gấp hơn 1.500 công nhân/tháng bởi vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐTB&XH, chính quyền địa phương, đơn vị các cấp hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với Công ty thực hiện việc tuyển dụng nguồn nhân lực giúp Công ty.