Sắp xếp các cơ sở y tế, quyền lợi BHYT của người dân TPHCM được thực hiện thế nào?

Từ ngày 1-1-2026, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn TPHCM được sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, 38 trung tâm y tế khu vực thuộc Sở Y tế trước đây sẽ được tổ chức lại thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, trực thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh BHYT, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các nhóm người bệnh cần điều trị dài hạn như mắc HIV/AIDS, lao và các bệnh mạn tính khác.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

BHXH TPHCM đề nghị các cơ sở tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế từ ngày 1-1-2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.

Đối với các thẻ bảo BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một số trung tâm y tế khu vực trước đây, BHXH TPHCM sẽ chuyển đổi nơi đăng ký nhằm bảo đảm tính liên tục và quyền lợi cho người tham gia. Cụ thể:

Thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) được chuyển về Bệnh viện An Bình (mã 79012).

Thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về Bệnh viện Trưng Vương (mã 79024).

Thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở 2 (mã 79001).

Thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ (mã 79042) được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2 (mã 79831).

Khi người dân đến khám chữa bệnh, cơ sở y tế căn cứ thông tin họ cung cấp (thẻ BHYT giấy, ứng dụng VssID, căn cước công dân hoặc VNeID) và đối chiếu trên hệ thống thông tin giám định BHYT để giải quyết chế độ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Các trường hợp thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực vẫn được giữ nguyên như trước đây.

Trong quá trình triển khai chuyển đổi, nếu người tham gia BHYT có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, BHXH TPHCM đề nghị Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia cùng BHXH cơ sở tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31-3-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ sở khám chữa bệnh liên hệ Phòng Chế độ BHYT - BHXH TPHCM để được hướng dẫn, giải quyết.



