Việt Nam xác lập kỷ lục lịch sử 920 tỷ USD, một địa phương sát Hà Nội đóng góp tới 20%

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và phát sinh nhiều yếu tố ngoài dự báo, tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh vẫn nỗ lực vượt qua thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng nhanh, với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo thông tin từ Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 của Bắc Ninh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh năm 2025 ước đạt trên 522.000 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc và bám sát mục tiêu do HĐND tỉnh và Chính phủ giao. GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.852 USD, cao gấp 1,16 lần mức bình quân cả nước; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 9%, vượt kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ gia tăng, còn khu vực nông nghiệp từng bước thu hẹp về quy mô nhưng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng, với giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, trong đó sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học đóng vai trò chủ đạo.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 182 tỷ USD , tiếp tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc , với mức xuất siêu khoảng 6 tỷ USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Bắc Ninh là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, các sản phẩm từ chất dẻo, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, sản phẩm nội thất, sản phẩm từ sắt thép,…

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Tây Ban Nha và một số nước khác. Thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản...

Trong năm 2025, Bắc Ninh ước thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; riêng thu hút FDI xếp thứ 3 cả nước. Hoạt động khởi nghiệp tiếp tục sôi động, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, với khoảng 6.500 doanh nghiệp thành lập mới.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu Quốc gia đến nay là 21.160 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá, đặc biệt là hạ tầng giao thông với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được tập trung triển khai. Hạ tầng các KCN được phát triển nhanh, đồng bộ với 11 KCN mới được chấp thuận trong năm 2025.