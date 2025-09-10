"Sát thủ" diệt UAV do QĐND Việt Nam chế tạo, đang trưng bày ở công trình top 10 thế giới có gì nổi trội?

Kéo dài từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhanh chóng trở thành tâm điểm văn hóa-chính trị của cả nước. Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 10/9 đã công bố số liệu thống kê vô cùng ấn tượng của nơi đây: Tính đến hết ngày 7/9, triển lãm đã thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, số lượng khách đến Triển lãm đông nhất là vào ngày 1/9 với khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 có khoảng 900.000 người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Trong đó, tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) - Phiên bản EMP nhận được nhiều sự quan tâm khi được trưng bày công khai.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) ở triển lãm. Ảnh: Viettel

VCU5 - "Sát thủ" diệt UAV có gì nổi trội?

Trong chiến tranh hiện đại, phương tiện bay không người lái (UAV) đã trở nên phổ biến bởi giá thành rẻ, dễ chế tạo, mua bán. Chính vì thế sự cấp thiết của khí tài chống UAV là vô cùng quan trọng trong môi trường tác chiến hiện đại.

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) - Phiên bản EMP do đơn vị này nghiên cứu, chế tạo.

Cận cảnh Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) - Phiên bản EMP. Ảnh: Thái Hà

Tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VUC5) là sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo. Hệ thống có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng và gây nhiễu UAV, góp phần bảo vệ các khu vực trọng yếu. Toàn bộ thiết bị được tích hợp trên xe bán tải, có thể triển khai và thu hồi nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Đối với phiên bản xung điện từ (EMP) của tổ hợp VUC5, hệ thống không chỉ gây nhiễu bằng sóng vô tuyến mà còn có khả năng chế áp UAV bằng xung điện từ, khiến chúng rơi tại chỗ. Đây là công nghệ do Việt Nam nghiên cứu và phát triển nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ.

Các chi tiết của phiên bản EMP. Ảnh: Thái Hà

Điểm nổi bật của phiên bản EMP là khả năng sử dụng vi sóng để phá hủy mạch điện tử của UAV, kể cả những thiết bị có tính năng chống tác chiến điện tử. Hệ thống được tích hợp trên xe tải quân sự, triển khai và thu hồi linh hoạt, đáp ứng tốt các yêu cầu trong chiến tranh công nghệ cao.

Thành phần tổ hợp gồm có: Trinh sát vô tuyến; ra-đa; quang điện tử; hệ thống gây nhiễu; hệ thống xung điện từ EMP; hệ thống chỉ huy điều khiển.

Băng tần trinh sát vô tuyến của tổ hợp là từ băng tần VHF đến C, bao phủ góc 360 độ, có định hướng mục tiêu, sử dụng ra đa 3D, có thể đo xa bằng laze, công suất gây nhiễu hàng trăm W, công suất bức xạ hiệu dụng xung điện từ hàng trăm GW.

Ngoài ra, phiên bản rút gọn của tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật (VCU5) cũng được trưng bày tại triển lãm. Hệ thống được tích hợp trên xe bán tải, thích hợp với tác chiến hiện đại.