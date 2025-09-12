Sau 10 năm bất động, khu đất 'vàng' 4 mặt tiền trung tâm TP.HCM co người thuê

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng , phường Sài Gòn nằm ở vị trí vô cùng đắc địa tại trung tâm TP.HCM "bất động" hơn 10 năm. Thế nhưng, khu đất này có tín hiệu khởi sắc khi đang được dọn dẹp mặt bằng để kinh doanh. Đơn vị thuê khu đất vàng này chính là hệ thống nhà hàng hải sản Rạn Biển tại TP.HCM.

Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM nằm bất động cả chục năm. (Ảnh: Đại Việt)

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, nhà hàng này đã thuê lại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và đang thi công, xây dựng. Dự kiến, nhà hàng mới sẽ khai trương vào giữa tháng 10/2025.

Bảng quảng cáo nhà hàng Rạn Biển sắp khai trương ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng. (Ảnh: Đại Việt)

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng rộng hơn 6.000 m² có vị trí “vàng” khi nằm ngay Vòng xoay Công trường Mê Linh với 4 mặt tiền gồm các đường: Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công trường Mê Linh.

Khu đất này vốn là tài sản công nhưng được chuyển giao cho Công ty Sabeco mà không qua đấu giá công khai. Sau đó, Sabeco liên danh thành lập pháp nhân mới mang tên Sabeco Pearl để triển khai dự án bất động sản. Cơ quan chức năng xác định hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài sản công, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.”

Khu đất vàng 4 mặt tiền trung tâm TP.HCM.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cùng nhiều lãnh đạo khác đã phải lãnh án tù vì những sai phạm liên quan đến khu đất vàng này. Do đó, khu đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã nằm bất động suốt hơn 10 năm.

Công tác dọn dẹp mặt bằng, triển khai thi công đang được thực hiện bên trong khu đất. (Ảnh: Đại Việt)

Tháng 10/2022, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan chính thức bàn giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cho UBND TP.HCM để quản lý. Đến nay, khu đất đã “rục rịch” cho hệ thống nhà hàng hải sản thuê lại kinh doanh.



