Sau 16 ngày khoan liên tục, Mỹ chạm vào "kho báu" khổng lồ ở độ sâu 4.765m: Thiết lập hàng loạt kỷ lục

Fervo Energy lập kỷ lục khoan giếng địa nhiệt: Sâu nhất, nhanh nhất tại Mỹ

Fervo Energy, một công ty năng lượng sạch có trụ sở tại Houston, bang Texas (Mỹ), đã đạt được những đột phá đáng kể trong công nghệ khai thác năng lượng địa nhiệt, từng bước đóng góp cốt lõi vào cơ cấu năng lượng của Mỹ với những kỷ lục xoay quanh giếng Sugarloaf sâu gần 4,8km.

Ảnh về hệ thống khoan giếng địa nhiệt của Fervo Energy. Nguồn: Fervo Energy

Ngày 10/6/2025, Fervo Energy công bố việc khoan và ghi nhật ký thành công giếng thẩm lượng Sugarloaf, một thành tựu vận hành cho thấy sự phát triển nhanh chóng và khả năng mở rộng của các Hệ thống địa nhiệt nâng cao (EGS).

Fervo Energy đã khoan thành công giếng Sugarloaf sâu 4.765 mét chỉ trong 16 ngày khoan tại sa mạc Utah, Mỹ - giảm 79% thời gian khoan so với mức chuẩn của Bộ Năng lượng Mỹ đối với các giếng địa nhiệt siêu sâu.

Với tốc độ khoan đạt hơn 91 mét/giờ, xuyên qua lớp đá granit cứng, tiếp cận nhiệt độ lên tới 275°C, giếng Sugarloaf đã được khoan đến độ sâu thẳng đứng gần 4.800 mét. Đây là kỷ lục về tốc độ khoan giếng địa nhiệt thương mại, phá vỡ rào cản kỹ thuật trước đây vốn mất hàng tháng trời cho các dự án tương tự tại Mỹ.

Ở độ sâu và mức nhiệt nóng bỏng này, người Mỹ tìm thấy "kho báu năng lượng" khổng lồ của riêng mình: Năng lượng địa nhiệt.

EGS mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho ngành năng lượng Mỹ

Trong quá trình khoan giếng nóng nhất và sâu nhất từ trước đến nay của Fervo Energy (giếng Sugarloaf), việc sử dụng Hệ thống địa nhiệt nâng cao (EGS) đã giúp công ty đạt được nhiều kỷ lục về hiệu suất khoan, bao gồm:

Chiều dài đường chạy mũi khoan tối đa 900 mét; tốc độ thâm nhập trung bình tối đa (ROP) là 28 mét/giờ; và ROP tức thời trên 91 mét/giờ ở độ sâu hơn 4.600 mét.

Giếng thẩm định Sugarloaf tại sa mạc Utah, Mỹ. Ảnh: Fervo Energy

Những kết quả này mở rộng khả năng thương mại hóa của EGS sang chế độ sâu hơn và nóng hơn đáng kể, mở đường cho việc triển khai công nghệ rộng rãi khắp nước Mỹ và thế giới. Dự báo, việc áp dụng EGS có tiềm năng cung cấp điện cho hơn 65 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Mỹ.

Các báo cáo gần đây của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Đại học Princeton và Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Mỹ cho thấy, có hàng trăm gigawatt cơ hội triển khai địa nhiệt trong phạm vi từ 3.000 đến 6.000 mét và 200 đến 300°C.

[1 gigawatt (tương đương 1.000.000 kW) có thể cung cấp điện cho khoảng 750.000 đến 833.000 hộ gia đình Mỹ].

Khi nhu cầu điện năng của Mỹ tăng nhanh - do nhu cầu về AI, điện khí hóa và độ tin cậy của lưới điện - khả năng khai thác nguồn năng lượng ổn định, không carbon từ các hồ chứa nhiệt nằm sâu dưới lòng đất (địa nhiệt) của Fervo Energy đưa công ty này trở thành đơn vị đóng góp cốt lõi vào cơ cấu năng lượng của Mỹ.

Trên toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán địa nhiệt có thể đáp ứng 15% nhu cầu điện năng năm 2050 với chi phí giảm và những tiến bộ trong công nghệ mới. Điều này có nghĩa là thế giới sẽ triển khai tới 800 GW công suất địa nhiệt năm 2050, cung cấp sản lượng điện hàng năm tương đương với nhu cầu điện hiện tại của Mỹ và Ấn Độ cộng lại.

Hệ thống địa nhiệt nâng cao (EGS), hay Năng lượng địa nhiệt nhân tạo, có tiềm năng cung cấp điện cho hơn 65 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Mỹ, và là tiền đề tiếp theo cho việc triển khai năng lượng tái tạo. Nguồn: Bộ Năng lượng Mỹ

Ưu điểm vượt trội của Hệ thống địa nhiệt nâng cao (EGS) mà Fervo Energy áp dụng - Hệ thống địa nhiệt tự nhiên, được gọi là Hệ thống thủy nhiệt, cần ba yếu tố chính để tạo ra điện: nhiệt, chất lỏng và độ thấm, tức là chất lỏng có thể di chuyển tự do qua lớp đá ngầm. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực, đá ngầm rất nóng nhưng lại không có đủ độ thấm tự nhiên hoặc chất lỏng. Trong những trường hợp đó, Hệ thống địa nhiệt nâng cao (EGS) có thể được sử dụng để tạo ra một hồ chứa nhân tạo nhằm khai thác nhiệt lượng đó để tạo ra năng lượng. - Với EGS, chất lỏng được bơm sâu xuống lòng đất trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ để tạo ra các vết nứt mới và khiến các vết nứt hiện có mở ra trở lại, tạo ra độ thấm. Độ thấm tăng cho phép chất lỏng lưu thông khắp các lớp đá nóng bị nứt nẻ nhiều hơn, và chất lỏng sẽ nóng lên khi lưu thông. Người vận hành bơm nước nóng lên bề mặt, nơi nó tạo ra điện cho lưới điện. EGS có thể thúc đẩy phát triển địa nhiệt vượt ra ngoài các vùng thủy nhiệt truyền thống, qua đó mở rộng sản xuất năng lượng địa nhiệt trên toàn quốc. Nguồn: Bộ Năng lượng Mỹ

