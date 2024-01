Sau 3 tháng rao ế, người bán hạ giá 12 tỷ đồng một bất động sản "khủng"

Theo giá trị ghi sổ của Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận, khoản nợ của Công ty TNHH Suối Cát - chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Suối Cát tạm tính đến ngày 21/9/2023 là 279,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 189,4 tỷ đồng đồng; nợ lãi là 93,1 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là toàn bộ khu vui chơi giải trí Suối Cát (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết); 3 QSDĐ tại số 383 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết; giá trị tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích đất là 21.132m2 bao gồm các công trình: tàu lượn cao tốc, vũ trường, bãi đậu xe, cổng bán vé, phao đụng, xe đụng, khu vườn cây ăn quả.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích: 6.570,5m2 (bao gồm các hạng mục: Sân khấu ngoài trời có mái che và phần san lấp mặt bằng); tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 (các hạng mục: quảng trường trung tâm, khách sạn), cùng với một số tài sản hình thành trong tương lai khác tại dự án này.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ lần này là 198 tỷ đồng (giảm 12 tỷ đồng so với lần rao bán hồi tháng 10/2023). Ngân hàng thông tin tài sản bảo đảm đã xuống cấp rất nhiều, các hạng mục bị hư hại, giảm chức năng sử dụng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Suối Cát được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết vào năm 2007 với diện tích là 54.807m 2 . Mục tiêu chính của dự án là đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã cho công ty vay 189,4 tỉ đồng ở giai đoạn 1 và 2.

Sau một thời gian hoạt động, việc kinh doanh ở Suối Cát không còn thuận lợi, không đông khách như trước. Thay vì đầu tư vào các dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực… để thu hút khách hàng, xoay vòng vốn nhanh thì công ty lại đầu tư ồ ạt, nhất là khoản đầu tư mua đất mở rộng dự án và những đầu tư xây dựng cơ bản khác như xây khách sạn 5 tầng đã tiêu tốn một lượng vốn khá lớn.

Tuy nhiên khi đưa vào hoạt động kinh doanh thì hiệu quả của dự án không như mong đợi, ngân hàng không tiếp tục cho vay. Để có vốn cho các công trình đầu tư dang dở, công ty phải chạy vạy vay vốn bên ngoài với lãi suất cao… và cuối cùng vướng vào vòng nợ nần, lao đao vì thiếu vốn.

Dự án này này dừng hoạt động toàn bộ từ năm 2015. Hiện nay, Công ty TNHH Suối Cát cũng đã ngừng hoạt động.

Agribank cho biết, khi mua lại khoản nợ này người mua sẽ phải chấp nhận những rủi ro pháp lý tiềm ẩn như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Suối Cát, thành viên góp vốn Công ty TNHH Suối Cát và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật).

Các khoản nợ như nợ thuế, nợ tiền thuê đất, nợ khác của Công ty TNHH Suối Cát, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm.

Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH Suối Cát như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Suối Cát, tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH Suối Cát với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến khoản nợ đấu giá.

“Những rủi ro này, Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Ngân hàng, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên”, trích thông báo của Agribank.