Sau 5 lần nhảy việc, tôi dám chắc: Nghỉ việc kiểu này đảm bảo 100% hối hận!

Theo Ngọc Linh | 31-03-2026 - 00:40 AM | Lifestyle

Nghỉ việc là chuyện bình thường, nhưng không phải lúc nào đó cũng là một bước nhảy vọt.

Tôi từng nghĩ nghỉ việc là một quyết định đơn giản: Chán thì nghỉ, hết động lực thì đi. Nhưng sau vài lần “bốc đồng”, tôi mới hiểu có những cách nghỉ việc gần như chắc chắn dẫn đến hối hận. Không phải vì lựa chọn nghỉ là sai, mà vì cách mình rời đi khiến mọi thứ trở nên khó cứu vãn.

Nghỉ việc trong lúc cảm xúc đang ở đỉnh điểm

Lần đó, tôi rời công ty chỉ sau một cuộc tranh luận căng thẳng với quản lý. Không có kế hoạch, không suy nghĩ thấu đáo, chỉ đơn giản là cảm giác “không chịu nổi nữa”. Tôi viết email nghỉ việc ngay trong đêm, sáng hôm sau gửi đi với một chút tự hào xen lẫn nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ vài tuần sau, cảm xúc lắng xuống, tôi mới bắt đầu thấy vấn đề. Những điều khiến tôi tức giận hôm đó thực ra không phải là lý do đủ lớn để rời đi. Đó chỉ là một tình huống nhất thời, có thể giải quyết nếu tôi bình tĩnh hơn. Quan trọng hơn, tôi chưa có phương án thay thế: chưa tìm việc mới, chưa chuẩn bị tài chính, cũng chưa rõ mình thực sự muốn gì.

Nghỉ việc trong lúc cảm xúc cao trào giống như đưa ra quyết định lớn khi đang say, mọi thứ đều bị phóng đại. Lúc đó, tôi nghĩ nghỉ là giải thoát, nhưng sau đó mới nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào một khoảng trống. Hối hận không nằm ở việc rời đi, mà nằm ở chỗ mình đã không cho bản thân thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

Nghỉ việc mà không có bất kỳ kế hoạch nào

Có một giai đoạn, tôi tin vào câu nói: “Cứ nghỉ đi rồi tính”. Nghe có vẻ tự do, nhưng thực tế lại khá khắc nghiệt. Tôi rời công việc ổn định với suy nghĩ sẽ “nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm hướng mới”. Nhưng thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.

Một tháng đầu là nghỉ ngơi thật. Tháng thứ hai bắt đầu lo lắng. Đến tháng thứ ba, áp lực tài chính xuất hiện rõ ràng: Tiền tiết kiệm cạn dần, chi tiêu phải tính toán từng chút. Khi bắt đầu tìm việc lại, tôi nhận ra mình đang ở thế “không có lợi”: phải chấp nhận những cơ hội không thực sự phù hợp chỉ vì cần tiền.

Không có kế hoạch không chỉ đồng nghĩa với việc không có bước đi mới, mà còn là thiếu định hướng rõ ràng. Mình không biết mình muốn gì, giỏi gì, nên đi theo hướng nào. Kết quả là dễ quay lại một công việc tương tự cái mình vừa rời bỏ, thậm chí tệ hơn.

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng nghỉ việc không phải là kết thúc, mà là một bước chuyển. Và đã là bước chuyển thì cần có điểm đến. Không cần phải hoàn hảo, nhưng ít nhất phải có một phương án: một công việc dự phòng, một kỹ năng đang học dở, hoặc một khoản tài chính đủ để mình không bị dồn vào chân tường.

Nghỉ việc để “trốn tránh”, không phải để “tiến lên”

Đây có lẽ là sai lầm tinh vi nhất, vì lúc đó tôi không nhận ra mình đang làm sai. Tôi nghỉ việc vì thấy áp lực, thấy công việc khó, thấy mình không còn phù hợp. Nghe rất hợp lý, nhưng thực chất, tôi chỉ đang trốn tránh.

Ở công việc đó, tôi bắt đầu gặp những thử thách mới: trách nhiệm nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Thay vì đối mặt và học cách thích nghi, tôi chọn rời đi với suy nghĩ “mình không hợp môi trường này”. Nhưng khi sang công ty khác, kịch bản gần như lặp lại. Những áp lực tương tự xuất hiện, chỉ là ở một bối cảnh khác.

Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở công ty, mà nằm ở cách tôi phản ứng với khó khăn. Nghỉ việc không giải quyết được gốc rễ, nên dù đi đâu, tôi vẫn gặp lại những vấn đề cũ.

Nghỉ việc để tiến lên là khi mình đã học được điều gì đó, đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Còn nghỉ việc để trốn tránh thì chỉ là đổi chỗ đứng, không đổi được bản thân. Và điều đó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến cảm giác tiếc nuối: “Giá như lúc đó mình kiên nhẫn thêm một chút”.

Sau tất cả, tôi không còn nhìn nghỉ việc như một quyết định cảm tính nữa. Nó giống như một phép thử về sự trưởng thành: mình rời đi như thế nào, chuẩn bị ra sao, và mình thực sự muốn điều gì sau đó.

Nghỉ việc không đáng sợ. Điều đáng sợ là nghỉ việc sai cách. Vì khi đó, cái mình mất không chỉ là một công việc, mà còn là thời gian, cơ hội và cả sự tự tin. Và những thứ đó, đôi khi phải mất rất lâu mới lấy lại được.

Công an cảnh báo nóng: Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng

Theo Ngọc Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á

Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam Nổi bật

Từ 1/4, không chỉ Hang Múa mà 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng giá

Từ 1/4, không chỉ Hang Múa mà 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng giá

00:03 , 31/03/2026
Nghiên cứu mới phát hiện BXH 4 "trái cây hạnh phúc", ăn vào là vui vẻ, chống trầm cảm: Đều rất quen với người Việt

Nghiên cứu mới phát hiện BXH 4 "trái cây hạnh phúc", ăn vào là vui vẻ, chống trầm cảm: Đều rất quen với người Việt

23:34 , 30/03/2026
Mục sở thị khu rừng nguyên sinh 'độc nhất vô nhị' ở Sơn La

Mục sở thị khu rừng nguyên sinh 'độc nhất vô nhị' ở Sơn La

22:46 , 30/03/2026
Tin vui cho Hoa hậu Thiên Ân và nam thần điện ảnh Khương Lê

Tin vui cho Hoa hậu Thiên Ân và nam thần điện ảnh Khương Lê

22:18 , 30/03/2026

