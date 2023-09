Sau 50 tuổi, đàn ông có 4 biểu hiện này khi ngủ chứng tỏ tim khỏe, thể lực tốt, có tiềm năng sống thọ

Giai đoạn trung niên là giai đoạn quan trọng để kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng là giai đoạn dễ mắc nhiều bệnh tật nhất. Vì vậy, người ở độ tuổi này nên học cách giữ gìn thân thể và phòng tránh bệnh tật. Việc ăn, ngủ và vận động ở lứa tuổi này đều ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ nhưng nhiều người có thể không quá chú ý.

Trên thực tế, cơ thể khỏe mạnh hay ốm yếu đều phát ra những tín hiệu thông báo. Trong số đó, việc quan sát tình trạng giấc ngủ cũng là một phương pháp đơn giản để chúng ta có thể đánh giá xem bản thân có đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh hay không. Những người có 4 dấu hiệu này khi ngủ thì xin chúc mừng:

1. Tay chân ấm áp

Vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp, việc tay chân chúng ta bị lạnh là hiện tượng hết sức bình thường. Thông thường khi ngủ cơ thể sẽ tự động điều chỉnh để thích nghi với nhiệt độ môi trường. Tuy nhiên, một số người bị lạnh tay chân sau khi chìm vào giấc ngủ, thậm chí có trường hợp tỉnh giấc vì lạnh cóng. Nếu hiện tượng này thường xuyên xảy ra thì rất có thể là do rối loạn chức năng tim.

Ảnh: Internet

Như chúng ta đã biết, giữa các bộ phận trong cơ thể, khoảng cách từ tay và chân đến trái tim là xa nhất, do đó khi tim đập quá chậm hoặc không ổn định thì tay và chân sẽ không được cung cấp đủ máu. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến việc tay và chân lạnh bị lạnh hoặc tê mỏi. Ngược lại, nếu cả hai hiện tượng trên đều không xảy ra, chân tay của bạn vẫn ấm áp khi ngủ chứng tỏ tim mạch của bạn tương đối khỏe mạnh.

2. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không gặp ác mộng

Người có chức năng tim kém thường khó đi vào giấc ngủ hoặc mất ngủ vào ban đêm, thậm chí có khi ngủ say sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm do gặp ác mộng. Nguyên nhân là do khi tim hoạt động kém sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu lên não. Lượng máu lên não không đủ dẫn đến tình trạng thiếu máu não, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Ảnh: Internet

Nếu bạn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào ban đêm mà không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, điều đó có nghĩa là trái tim của bạn đang khỏe mạnh.

3. Thở êm

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy tức ngực và khó thở trong giấc ngủ, rất có thể chức năng tim phổi của bạn bị suy giảm. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp máu cho phổi, cuối cùng quá trình hô hấp của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng do thiếu máu cục bộ.

Khi dấu hiệu tức ngực và khó thở sau khi chìm vào giấc ngủ xuất hiện, bạn nên tập thể dục thể thao nhiều hơn, đặc biệt là một số môn thể thao tốt cho việc rèn luyện sức khỏe tim phổi như aerobic, đạp xe, chạy bộ, bơi lội, nhảy dây. Nếu nhịp thở của bạn đặc biệt êm ái khi bạn ngủ, điều đó có nghĩa là trái tim của bạn đang khỏe mạnh.

4. Ngủ không ngáy

Ảnh: Internet

Nhiều người nghĩ rằng ngủ ngáy là biểu hiện của chất lượng giấc ngủ cao, thực chất không phải vậy. Ngủ ngáy lâu dài là một chứng bệnh liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có chức năng tim và phổi kém. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ngủ ngáy trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp vài lần người khỏe mạnh. Do đó khuyến cáo được đưa ra cho những người mắc chứng ngủ ngáy kéo dài là nên đến bệnh viện để kiểm tra chức năng tim phổi.

Để sống thọ hơn, hạn chế ngủ 2 giấc này

Khoảng 1/3 cuộc đời con người dành cho giấc ngủ, nhưng không phải giấc ngủ nào cũng hợp lý, thậm chí một số giấc ngủ còn có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là 2 giấc ngủ như thế, nếu có thể hạn chế được, tuổi thọ của chúng ta có thể sẽ được kéo dài hơn:

1. Ngủ ngay sau khi ăn

Nhiều người sau khi ăn xong thường hay buồn ngủ và quay lại giường. Tuy nhiên, hành vi này có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.

Sau khi ăn xong, dạ dày sẽ diễn ra quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, quá trình này cần nhu động ruột để tiết ra nhiều dịch tiêu hóa và men tiêu hóa. Ngủ ngay sau bữa ăn dễ gây ức chế nhu động ruột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và khiến lượng máu cung cấp cho não không đủ. Sau khi ngủ dậy có thể cảm thấy chóng mặt.

Đi ngủ ngay sau khi ăn cũng dễ dẫn đến tăng cân. Về lâu dài, nó còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ảnh: Internet

2. Ngủ với cơn giận dữ

Tức giận gây căng thẳng khiến bạn sẽ khó chìm vào giấc ngủ, ngủ chập chờn. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, về lâu dài có thể gây ra mất ngủ mãn tính.

Thường xuyên tức giận có thể làm đảo ngược dòng khí và máu trong cơ thể, gây tổn thương gan. Ngoài ra, tức giận trước khi ngủ cũng kích thích gia tăng hoạt động tim. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người cao tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch.

(Tổng hợp)