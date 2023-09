Từ 45-60 tuổi là giai đoạn "đầm lầy" nguy hiểm nhất của con người. Ở giai đoạn này, nam giới xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa, cơ thể cũng nhanh chóng già đi. Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là điều mà chẳng ai có thể tránh được. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách duy trì những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hằng ngày để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Sau 45 tuổi, ngoài việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm chỉ luyện tập thể dục cũng là một cách tốt giúp nam giới ở độ tuổi này nâng cao sức khỏe. Nếu sau 45 tuổi, nam giới vẫn có thể thực hiện được 3 bài tập này, chứng tỏ họ có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai và tiềm năng sống thọ.

1. Đi bộ

Hầu hết các hình thức vận động đều làm tăng sự lưu thông khí huyết, trong đó, đi bộ là bộ môn nên được ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và không tốn kém tiền bạc đối với mọi người.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm cho khí huyết lưu thông tốt hơn, tăng tuần hoàn máu, tăng dẻo dai thành mạch, điều hòa huyết áp. Từ đó giúp giảm thiểu tối đa các triệu chứng đau nhức, mệt mỏi, choáng váng… do tình trạng máu lưu thông kém gây ra.

Bên cạnh đó, việc đi bộ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa việc hình thành các mảnh xơ vữa động mạch, từ đó ngăn chặn được các biến chứng từ căn bệnh này gây ra như đột quỵ não.

Theo một nghiên cứu của Mỹ, đi bộ giảm 35% nguy cơ tử vong do các bệnh hô hấp ở những người đi bộ hơn 6 giờ/tuần so với những người ít vận động. Đi bộ cũng giúp giảm khoảng 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim và giảm 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Do đó, việc đi bộ đều đặn, thường xuyên sẽ giúp nam giới khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

2. Khiêu vũ

Khiêu vũ giúp tăng độ dẻo dai, sức mạnh cơ bắp và tính linh hoạt của cơ thể.

Bên cạnh đó, bộ môn này còn có thể giảm thiểu mức cholesterol toàn phần trong máu, đặc biệt là LDL cholesterol hay cholesterol xấu, giúp mức tăng HDL cholesterol hay cholesterol tốt. Giúp giảm thiểu các bệnh tim mạch, đặc biệt là xơ vữa động mạch vành.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy tim mãn tính nếu tập luyện bộ môn này thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng tim, mạch máu và tổng thể chất lượng cuộc sống lên rất nhiều.

Dù là môn thể thao nhẹ nhàng nhưng khiêu vũ mang lại những hiệu quả không ngờ cho sức khỏe. Vì vậy, đây cũng là bộ môn nam giới ngoài 45 tuổi nên tham khảo để tăng cường sức khỏe cho bản thân và ngăn ngừa đột quỵ.

3. Bơi lội

Các môn thể thao dưới nước rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về mặt thể chất.

Bơi lội là bộ môn giúp cải thiện hệ thống tim mạch, giúp quá trình lưu thông tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn. Khi bơi, dưới tác động của nước, các mạch máu sẽ được ‘’massage’’ giúp lưu thông khí huyết, hạn chế nguy cơ gây đột quỵ. Ngoài ra, bơi lội thường xuyên cũng giúp tăng cường tiêu hao mỡ, phát triển cơ phần chân, tay, bụng, đùi, lưng… giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, ngăn chặn tình trạng béo phì.

Theo nghiên cứu được đăng ở tạp chí Y tế Anh, bơi lội giúp giảm 28% nguy cơ tử vong ở người cao tuổi thường xuyên đi bơi so với người ít vận động. 10- 30 phút là khoảng thời gian hợp lý để tập luyện môn thể thao này. Cần lưu ý khi bơi không nên ngụp lặn quá sâu vì nín thở sẽ gây hại cho người bị bệnh lý về mạch.

4. Nâng tạ

Nâng tạ là bài tập có tác dụng tăng cường lưu thông máu lên não, tăng sức khỏe cơ bắp, nhờ vậy giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Tuy nhiên, bộ môn này đòi hỏi người tập phải có sức khỏe tốt, do đó nếu sau 45 tuổi nam giới vẫn có thể thực hiện tốt bộ môn này, chứng tỏ họ có thể lực không tồi.

Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia Nhật Bản vào năm 2022 phát hiện ra rằng việc tập luyện sức mạnh cơ bắp, như nâng tạ hoặc ngồi xổm, từ 30 đến 60 phút mỗi tuần, giúp giảm thiểu tử vong sớm tới 20%. Tuy nhiên, với những người muốn tập bộ môn này, nên bắt đầu tập bằng những loại tạ nhỏ phù hợp với thể trạng sức khoẻ, sau nâng dần mức độ khó lên. Nâng tạ thường xuyên sẽ khiến cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều.

