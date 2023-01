Sau 6 năm, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk (VNM) lần đầu xuống dưới mốc 9.000 tỷ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã CK: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 15.069 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 13% còn 5.846 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2022, VNM đạt doanh thu thuần 59.956 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu trong nước vẫn chiếm đa số với 50.704 tỷ đồng, còn doanh thu nước ngoài là 9.252 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý 4 của công ty đạt 379 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính lại tăng mạnh lên 207 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với quý 4/2021. Chi phí tài chính cả năm 2022 tăng gấp 3 lần lên 618 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá cùng chi phí lãi vay tăng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế VNM đạt 1.869 tỷ đồng trong quý 4/2022, giảm 16% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm, lợi nhuận sau thuế VNM đạt 8.578 tỷ đồng, giảm 19%. Kể từ năm 2017 đến nay, đây là lần đầu tiên, lợi nhuận sau thuế của VNM xuống dưới mốc 10.000 tỷ đồng. EPS giảm xuống còn 3.632 đồng/cp.

Trong năm 2022, VNM đặt kế hoạch tổng doanh thu 64.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.770 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, VNM đã hoàn thành 94% kế hoạch tổng doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận

Tính đến cuối năm 2022, VNM có tổng tài sản đạt 48.843 tỷ đồng, lượng tiền mặt và tiền gửi giảm 16% còn 19.714 tỷ đồng; tổng nợ phải trả 15.666 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 32.817 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNM đang giao dịch ở mức giá 79.400 đồng/cp.