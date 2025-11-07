Sau 88 ngày, VN-Index lại thủng mốc 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch sóng gió. Lực bán dồn dập vào cuối phiên khiến hàng loạt nhóm cổ phiếu “không trụ nổi”, kéo chỉ số giảm sâu. Nhóm VN30 có tới 28/30 mã giảm điểm, trong đó có 1 mã giảm kịch sàn, ngược chiều FPT và GAS trở thành công thần khi giữ được sắc xanh hiếm hoi.

Đóng cửa phiên 7/11, VN-Index giảm 43,54 điểm (-2,65%), “thủng” mốc 1.600 xuống 1.599 điểm. Đây là lần đầu sau 88 ngày VN-Index xuống dưới 1.600 điểm. Con số 2,65% cũng khiến chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á.

Đáng chú ý, thị trường giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản khá yếu, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 23.560 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Thực tế, VN-Index đã có một giai đoạn tăng giá kéo dài và trở thành một trong những thị trường tăng nóng nhất thế giới kể từ đầu năm 2025, nhưng từ tháng 8 đã bước vào nhịp điều chỉnh và tích lũy.

Theo nhiều nhận định, biến động lớn chủ yếu do nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước chi phối, đi kèm với nhịp tăng của dòng tiền “nóng” trong tài khoản. Khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, dư nợ margin đến hết quý 3 đạt mức cao kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư biến động theo từng cú rung lắc, chỉ cần một tin vĩ mô hay chính sách hơi tiêu cực cũng có thể kích hoạt lực bán mạnh.

Trái ngược với diễn biến ảm đạm về thanh khoản, lực lượng nhà đầu tư cá nhân vẫn cho thấy sức hút của thị trường khi số tài khoản mở mới liên tục lập kỷ lục.

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 310.000 tài khoản trong tháng 10/2025, ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây. Số lượng tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 155 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 10/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030.

Dù thị trường đang trải qua những nhịp điều chỉnh mạnh và biến động ngắn hạn còn khó lường, triển vọng trung và dài hạn của chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, cùng với kỳ vọng giảm lãi suất toàn cầu và dòng vốn ngoại quay trở lại đang tạo dư địa cho thị trường phục hồi.

Bên cạnh đó, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam và các chính sách hỗ trợ từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được xem là những tín hiệu củng cố niềm tin cho nhà đầu tư vào giai đoạn tới.

Trong bối cảnh thị trường chiết khấu sâu, nhiều chuyên gia cho rằng đã xuất hiện loạt nhóm ngành và cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn, mở ra cơ hội "làm ván mới".

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán BIDV (BSC Research) đánh giá 8 trên tổng số 19 nhóm ngành được thống kê có mức định giá hiện tại thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm. Con số này ghi nhận trong bối cảnh VN-Index tăng hơn 30% từ đầu năm năm nay, cho thấy sự phân hóa rõ nét về "định hướng dòng tiền đầu tư" năm 2025. Tuy nhiên, BSC cũng lưu ý, mức định giá hiện tại đang sử dụng luỹ kế lợi nhuận đến cuối tháng 6/2025.

Theo BSC, các nhóm ngành tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong quý cuối năm và kéo sang năm 2026 là những nhóm tăng trưởng lợi nhuận dương trong năm 2025 và kỳ vọng đạt mức tăng trưởng từ 15% trở lên trong năm 2026. Bao gồm vật liệu, tiện ích, công nghệ thông tin, bất động sản, bán lẻ, thủy sản, khu công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ tài chính.