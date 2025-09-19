Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước sự việc một nam nhân viên quán cà phê tại Hà Nội bị hành hung ngay trong quán, được cho là do nhắc nhở khách không hút thuốc. Nạn nhân là anh Đức (28 tuổi), con trai chủ quán, bị tấn công vào mặt đến mức ngã gục xuống sàn.

Đáng chú ý, sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự quan tâm của dư luận, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện hình ảnh được cho là biển quảng cáo của quán với thông báo tri ân. Cụ thể, nội dung ghi rõ:

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng đã nhanh chóng giúp gia đình tôi tìm ra kẻ đã hành hung con tôi. Để tri ân và chia sẻ, từ ngày 18/9/2025, quán đồng giá toàn bộ đồ uống chỉ 20.000 đồng trong 3 ngày liên tiếp."

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, bố nạn nhân, ông M. cho hay:

"Hôm đó, tôi đang trên đường đi đón cháu nhỏ ở Đông Anh thì khoảng 17 giờ ngày 17/9, hàng xóm hốt hoảng gọi điện báo Đức bị người ta hành hung. Tôi vội vàng phóng về nhà, trong lòng chỉ cầu mong tin dữ ấy không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, khi vừa bước vào, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt con trai sưng to, tím tái.

Điều khiến tôi xót xa hơn cả là sau khi bị đánh, Đức không hề phản kháng, cũng chẳng dám gọi điện cầu cứu gia đình. Nó chỉ lặng lẽ đi lên tầng, ôm chặt khuôn mặt đau đớn rồi nằm vật xuống giường. Thấy vậy, cả nhà tôi tức tốc đưa cháu đến bệnh viện Vinmec kiểm tra, sợ rằng những vết thương bên ngoài chỉ là phần nổi, còn bên trong cơ thể có thể đã bị tổn hại nặng."

Hiện trường sự việc

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông M. cũng cho hay, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đức đã nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đức quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị làm việc với những người liên quan trong clip nhân viên quán cà phê bị khách hành hung nghi do bị nhắc hút thuốc.