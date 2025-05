Vào đầu tháng 5 vừa qua, Công an xã Đồng Hưu, Bắc Giang tiếp nhận trình báo của chị Nông Thị Thúy, sinh năm 1972, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế. Theo đó, khoảng 10h48 cùng ngày, tài khoản ngân hàng của chị Thúy mở nhận được số tiền 7.824.000 đồng với nội dung: “NGUYEN VAN BAO chuyen tien”. Sau đó đến khoảng 11h08 cùng ngày, chị Thúy tiếp tục nhận được giao dịch chuyển tiền số tiền 10.000 đồng với nội dung: “NGUYEN VAN BAO chuyen tien chi oi e chuyen nham chi goi lai giup e nha 0983245xxx”. Đến khoảng 11h47 cùng ngày, chị Thúy tiếp tục nhận được giao dịch chuyển tiền số tiền 10.000 đồng với nội dung: “NGUYEN VAN BAO chuyen tien chi oi e chuyen nham tien hoc phi chi cho em xin lai”. Do đã được Công an xã thường xuyên tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, sau khi phát hiện số tiền chuyển nhầm chị đã chủ động trình báo với Công an xã để được hỗ trợ, xác minh.

Qua xác minh, xác định chủ số điện thoại 0983245xxx là anh Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1991, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Từ đây, công an xã Đồng Sơn đã mời anh Bảo đến trụ sở để làm việc. Qua quá trình làm việc, Công an xã xác nhận nội dung do anh Bảo cung cấp trùng khớp mới nội dung mà chị Thúy trình báo. Đến 15h30 cùng ngày tại trụ sở Công an xã, chị Thúy đã chuyển lại đầy đủ số tiền vào số tài khoản của anh Nguyễn Văn Bảo.

Chị Thúy đã thực hiện thủ tục chuyển trả số tiền cho anh Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Nhận lại số tiền sau khi chuyển nhầm cho một người không quen biết, anh Nguyễn Văn Bảo vô cùng xúc động, vui mừng và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến chị Nông Thị Thúy cùng lực lượng Công an xã Đồng Hưu. Hành động của chị Thúy rất đáng được tuyên dương, nhân rộng góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Qua đây Công an xã Đồng Hưu khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần chú ý kiểm tra kỹ thông tài khoản, tránh chuyển nhầm; khi nhận được số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình hãy liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Giang)