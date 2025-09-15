Sau khi con thành công, chuyên gia Mỹ phát hiện bố mẹ thường nuối tiếc về 4 việc làm này: Nhận ra sớm tốt cho tương lai của trẻ

Margot Machol Bisnow là một nhà văn, chuyên gia giáo dục người Mỹ từng làm việc 20 năm trong các cơ quan lớn. Bà đã dành 10 năm để phỏng vấn với các nhóm phụ huynh về cách nuôi dạy những đứa trẻ sống có mục tiêu, tự tin, sáng tạo và hạnh phúc.

Bisnow là tác giả cuốn sách “Nuôi dạy một doanh nhân: Làm thế nào để con bạn đạt được ước mơ”. Để thực hiện cuốn sách này, bà đã trò chuyện với 70 doanh nhân trẻ và cha mẹ của họ để tìm hiểu bí quyết giáo dục nên những người thành công.

Trong đó, các bậc cha mẹ của những doanh nhân thành đạt khiến Bisnow ngạc nhiên khi chia sẻ về 4 điều họ cảm thấy tiếc nuối và chắc chắn sẽ không làm nếu được một lần nữa quay lại khoảng thời gian nuôi dạy con.

Quá tập trung vào điểm số và thành tích

Nhiều doanh nhân thành đạt từng là học sinh giỏi, học tập tại các trường đại học hàng đầu nhưng cũng không ít người khó khăn trong việc hoàn thành chương trình học, bỏ ngang đại học do không phù hợp.

Nhìn nhận lại việc này, một số phụ huynh nhận ra rằng họ muốn con mình phát triển trong một môi trường thoải mái, phù hợp thay vì “vật lộn” với điều chúng không thích. Có người chia sẻ về việc họ thúc ép con cái dành quá nhiều thời gian vào học, gây áp lực về điểm số mà không quan tâm đến sở thích hay năng khiếu của con. Giờ đây họ nhận ra rằng bên cạnh việc học, còn nhiều thứ giúp ích cho sự nghiệp của con, nhất là khi chúng tìm được đam mê của chính mình.

Quản lý con cái quá mức

Margot Machol Bisnow thường nghe những chia sẻ về các phụ huynh từng quản lý quá chặt con mình, khiến tuổi thơ của con ít tự do và con có thể khó tự lập khi trưởng thành.

“Tôi cảm thấy hối hận khi luôn lo lắng quá mức mà không để con tự lập cho đến khi chúng vào đại học và gặp khó khăn trong việc không có bố mẹ bên cạnh”, một số bậc cha mẹ nói với Bisnow.

Có một số cha mẹ luôn theo sát và can thiệp vào quyết định của con cái, giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống thay con. Nhưng sau đó không ít người hối hận khi nhận ra khả năng giải quyết rắc rối chính là chìa khóa để thành công cho con, giúp con có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh bằng chính sức mình.

Không giao việc nhà cho con

Bản thân Margot Machol Bisnow cũng đã hối hận khi bà chưa bao giờ giao việc nhà cho con, tự làm mọi thứ như dọn giường, giặt quần áo, nấu ăn… vì lo con bận học. Sau này, chính các con của Bisnow nói rằng họ ước mình được học cách làm việc nhà sớm hơn.

Hướng dẫn và giao việc nhà không chỉ giúp con trở nên có trách nhiệm hơn, biết san sẻ cùng bố mẹ mà còn mang lại chính lợi ích khi hầu như đứa trẻ nào khi trưởng thành cũng sẽ sống xa gia đình. Đó là lúc kỹ năng nấu ăn, giặt giũ, tự chăm sóc bản thân phát huy tác dụng.

Luôn để con trong vòng an toàn

Nhiều phụ huynh đã luôn nhắc con mình phải thận trọng và ở trong “vòng an toàn”, thường xuyên khiến con mình cảm thấy sợ hãi khi thất bại hay làm điều gì đó rủi ro. Chỉ khi quan sát cách các con chấp nhận từ bỏ mức lương ổn định để bắt đầu kinh doanh và thành công, họ mới nhận ra ai cũng cần có tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách để theo đuổi ước mơ.

Từ đó, cha mẹ của những doanh nhân thành đạt cũng để lại lời khuyên rằng hãy luôn cổ vũ các con làm điều mình thích, thất bại cũng là một cách để học hỏi và sau khi vấp ngã con sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, chuyên gia Bisnow chia sẻ, không phương pháp giáo dục nào là hoàn hảo, quan trọng là cha mẹ cần thể hiện được tình yêu thương và sự đồng hành trong quá trình trưởng thành của con. Khi đó, con sẽ phát triển tốt và thành công trên con đường chúng chọn.