Đây là nội dung chính trong văn bản vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày , nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia dạy học bậc phổ thông. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được mời phải có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín và có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được ưu tiên mời bao gồm:

- Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

- Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

- Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

- Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT , giáo viên nhà trường giữ vai trò chủ trì, quản lý lớp học. Chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giữ vai trò cung cấp kiến thức chuyên sâu, năng lực đặc thù và kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung. Đồng thời hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm chuẩn đầu ra.

Bộ yêu cầu trước khi thực hiện, trường học phải khảo sát nhu cầu của học sinh, phụ huynh và được đồng thuận, thống nhất nội dung, chương trình, nội quy. Kinh phí được lấy từ ngân sách nhà nước theo dự toán, đồng thời huy động xã hội hóa.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức tập huấn kỹ năng sư phạm cơ bản cho chuyên gia, nghệ sĩ trước khi tham gia giảng dạy; đồng thời xây dựng chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, thể thao.



