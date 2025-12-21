Sau khi động thổ tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đang đẩy mạnh chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm huy động nhân lực cho kế hoạch triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo các thông tin tuyển dụng được đăng tải, doanh nghiệp này đang tìm kiếm nhân sự ở nhiều vị trí chiến lược, từ kỹ sư chuyên ngành đến quản lý dự án, tài chính - pháp lý và chuyên gia công nghệ…

Danh sách các vị trí được đăng tải rộng rãi gồm nhân sự tài chính - đầu tư - pháp lý dự án; kỹ sư giao thông, kỹ sư đường sắt, kỹ sư cầu hầm; kỹ sư cơ khí - điện tử, tự động hóa; kỹ sư thiết kế, BIM, công nghệ xây dựng; quản lý dự án, kế hoạch, hợp đồng, đấu thầu; chuyên gia vận hành, bảo trì hệ thống đường sắt cao tốc.

VinSpeed nhấn mạnh mong muốn thu hút nguồn nhân lực xuất sắc “đồng hành cùng những dự án hạ tầng mang dấu ấn lịch sử", các dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lâu dài cho đất nước. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, VinSpeed cũng cam kết xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các dự án trọng điểm đang đề xuất triển khai như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, hay tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vừa động thổ ngày 19/12.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Theo quyết định, tuyến đường sắt được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng chiều dài khoảng hơn 54 km.

Giai đoạn đầu, dự án triển khai 2 ga Bến Thành và Cần Giờ; 4 ga còn lại gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh sẽ được xây dựng khi có nhu cầu. Dự án còn bao gồm một Depot và một trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ, vận hành 6–23h hằng ngày, với 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và thời gian chạy toàn tuyến khoảng 20 phút.

Tuyến đi qua các khu vực quan trọng như Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 328 ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh và nhiều diện tích rừng phòng hộ.

Trước đó, ngày 17/12, VinSpeed và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) - công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao - đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin, cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống Siemens cung cấp, chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed.



