Sau lễ khởi công, siêu dự án 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận chỉ đạo "nóng" từ địa phương sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo Quảng Ninh, ngày 4/1, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh trên địa bàn phường Hà An.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đến nay chính quyền địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.584 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tương ứng khoảng 90% tổng diện tích cần GPMB. Phần diện tích còn lại liên quan đến 280 hộ dân, phường Hà An đang tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong quý I/2026.

Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu quá trình GPMB phải được thực hiện khách quan, trách nhiệm, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt, các khu tái định cư cần được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa và cảnh quan, bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh - dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng kế hoạch.

Trước đó, ngày 19/12, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã chính thức khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD). Dự án có quy mô gần 4.120 ha, trong đó hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và gần 3.190 ha thuộc phường Hà An.

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, phía Tây giáp sông Chanh.

Theo quy hoạch, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số khoảng 244.000 người. Các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2028.

Liền kề dự án Hạ Long Xanh, Tập đoàn Vingroup cũng đang chuẩn bị triển khai dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và Việt Hưng. Dự án có quy mô gần 620 ha, được chia thành 4 tiểu khu chức năng.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, GPMB dự án Công viên công cộng Tuần Châu sẽ được triển khai từ quý I/2026 và dự kiến đưa dự án vào vận hành từ quý II/2027.

