Sau 'mỏ vàng dưới đáy biển lớn nhất châu Á', Trung Quốc lại phát hiện 'kho báu' 85,9 tỷ USD trong lòng đất

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 21/1 đưa tin, Trung Quốc đã có một số phát hiện lớn về vàng trong những tháng gần đây, và một trong những phát hiện lớn nhất là “mỏ vàng siêu lớn” được tìm thấy ở miền trung Trung Quốc với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn vàng, trị giá khoảng 85,9 tỷ USD.

Theo thông báo của Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa đưa tin, các nhà địa chất đã phát hiện 40 mạch quặng vàng ở độ sâu khoảng 2.700 mét nằm sâu dưới mỏ vàng Wangu ở huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam.

Được mô tả là “mỏ vàng siêu lớn”, trữ lượng vàng tại địa điểm này được ước tính là hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 85,9 tỷ USD), Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam cho biết.

“Nhiều mẫu lõi đá khoan cho thấy có vàng lộ thiên”, Chen Rulin - một chuyên gia thăm dò quặng tại Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam - cho biết trong một tuyên bố, lưu ý rằng 1 tấn quặng ở độ sâu khoảng 2.000 mét chứa tối đa 138 gram vàng.

Chuyên trang về môi trường ECO News (Australia) nhận định rằng “kho báu chôn giấu” được tìm thấy dưới đất sâu ở tỉnh Hồ Nam nằm trong số những mỏ vàng lớn nhất từng được ghi nhận và có thể sánh ngang với mỏ South Deep lâu đời của Nam Phi.

Các nhà địa chất đã phát hiện 40 mạch quặng vàng ở độ sâu khoảng 2.700 mét nằm sâu dưới mỏ vàng Wangu ở huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; trữ lượng vàng ước tính là hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 85,9 tỷ USD. Ảnh: Getty

Theo Newsweek, hồi tháng trước, Trung Quốc đã chứng kiến một bước đột phá khác, phát hiện ra thứ mà các quan chức nước này tin là "mỏ vàng dưới đáy biển lớn nhất châu Á".

Phát hiện này được thực hiện ngoài khơi huyện Lai Châu, thành phố Yên Đài, trên Bán đảo Giao Đông của tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Tờ South China Morning Post đưa tin, mặc dù quy mô của mỏ vàng chưa được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc tin rằng phát hiện mới nhất đã làm tăng trữ lượng vàng tại Lai Châu lên hơn 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng đã được biết đến của Trung Quốc.

Vào tháng 11 năm ngoái, các quan chức Trung Quốc đã công bố phát hiện hơn 1.400 tấn vàng tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này, với trữ lượng vàng được xác nhận là 1.444,49 tấn, phát hiện này được báo cáo là mỏ vàng lớn nhất được tìm thấy tại Trung Quốc kể từ khi thành lập nước vào năm 1949.

Cũng trong tháng đó, các nhà chức trách Trung Quốc còn tìm thấy một mỏ vàng với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn tại dãy núi Côn Lôn gần rìa phía tây của khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.

Vào tháng 11/2023, các quan chức tỉnh Sơn Đông cho biết họ đã xác định được khoảng 1/4 trữ lượng vàng của Trung Quốc, bao gồm hơn 3.500 tấn tại bán đảo Giao Đông, được cho là vành đai khai thác vàng lớn thứ ba thế giới.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, khoảng 216.265 tấn vàng đã được khai thác trong suốt chiều dài lịch sử thế giới, và khoảng 2/3 số vàng này được khai thác kể từ năm 1950.

Tại Mỹ, theo báo cáo tháng 1/2026 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, sản lượng khai thác vàng tại nước này vào năm 2024 ước tính đạt 160 tấn, với giá trị ước tính là 12 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023.