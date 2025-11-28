Sau một đêm tài khoản có thêm 35 tỷ đồng, người đàn ông ngậm ngùi: “Tôi bất hạnh quá”

Mới đây, chủ đề “Kiếm 12 triệu NDT (44 tỷ đồng) và phá sản sau 2 năm” đã thu hút 230 triệu lượt xem và hàng chục triệu cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhân vật chính trong câu chuyện này họ Mạnh, trúng giải độc đắc xổ số vào đầu năm 2023. Sau khi trừ thuế và các khoản phí, tài khoản của chàng trai này có thêm 9,6 triệu NDT (35 tỷ đồng) chỉ sau một đêm.

Thế nhưng đến nay, tin tức về anh Mạnh lại gây chú ý bởi số dư tài khoản của anh chỉ còn chưa đến 100 NDT (hơn 300.000 đồng). Nhiều người thắc mắc số tiền khổng lồ này đã “bốc hơi” như thế nào, trong khi chàng trai này hoàn toàn có thể gửi tiết kiệm ngân hàng và sống thoải mái đến cuối đời.

Trên thực tế, sau khi thắng xổ số, anh Mạnh phấn khích không ngủ được. Điều đầu tiên người đàn ông làm là mua một căn nhà trị giá 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) và gửi tiết kiệm số tiền còn lại. Cho đến một ngày, bố anh tìm đến và đề nghị anh đầu tư cổ phiếu. Những năm gần đây, chứng kiến bố kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn từ việc đầu tư nên anh Mạnh nhanh chóng tin tưởng.

Tuy nhiên, hình thức đầu tư bố anh tham gia không phiếu mua bán cổ phiếu truyền thống, mà là một chương trình đầu tư trực tuyến. Những kẻ đứng sau nền tảng này đã hứa hẹn mức lợi nhuận cao, khiến bố anh Mạnh không tránh được cám dỗ và thử thăm dò. Khi nhận lại khoản tiền đáng kể, ông lập tức chuyển toàn bộ tiền trúng xổ số của con trai vào nền tảng và lập tức sập bẫy đường dây này.

Gia đình anh Mạnh báo cảnh sát nhưng chỉ nhận lại câu trả lời: “Tiền đã chuyển qua hàng chục tài khoản khác nhau ở nước ngoài, khả năng thu hồi gần như bằng 0”. Sự hấp dẫn từ mức lợi nhuận cao đã khiến bố anh Mạnh không còn giữ được sự cảnh giác và tỉnh táo, dẫn đến bi kịch này.

Anh Mạnh cho biết không chỉ tiền trúng xổ số mất đi mà toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình cũng cạn kiệt. Người bố vốn điềm tĩnh của anh trở nên tiều tuỵ và không ngừng tự trách bản thân. Anh Mạnh thừa nhận: “Nếu không trúng số, có lẽ gia đình tôi vẫn có cuộc sống bình yên. Biến cố đột ngột này hoàn toàn huỷ hoại chúng tôi, thật bất hạnh quá”.

Câu chuyện của người đàn ông này tạo ra cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề: “Tại sao sự giàu có đột ngột lại trở thành bi kịch với một số người?”. Một cư dân mạng cho rằng chính việc nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ nhờ may mắn một cách quá dễ dàng dẫn đến việc chủ nhân giải thưởng xổ số trở nên choáng ngợp, ít cân nhắc kỹ các quyết định tài chính.

Từ nghèo khó trở nên giàu có chỉ sau một đêm, họ không chỉ phải lên kế hoạch làm gì với số tiền, mà còn phải đối phó với một số thay đổi trong mối quan hệ với bạn bè và gia đình, những thách thức của lối sống mới. Khi rủi ro xảy đến, nhóm người này có xu hướng cho rằng xổ số là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

Trên thực tế, các chuyên gia tài chính cho rằng cảm xúc tiêu cực của những người trúng số thường đến từ việc không thể quản lý tốt số tiền “từ trên trời rơi xuống” và những thay đổi trong cuộc sống. Một nghiên cứu năm 2006 được công bố trên Tạp chí Kinh tế Y tế cũng phát hiện ra dù cảm thấy hạnh phúc tột độ sau khi trúng giải nhưng mức độ hạnh phúc của những người này sẽ trở lại như trước không lâu sau đó.

“Rất nhiều trường hợp trong số những người thắng xổ số trở nên bất hạnh hoặc khánh kiệt. Tiền đến và đi dễ dàng. Họ có thể nghèo khổ, ly hôn hoặc có vài người qua đời. Đó là bởi việc trúng số là một biến động ít ai sẵn sàng và khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn thay vì được cải thiện”, Don McNay, nhà tư vấn tài chính người Mỹ cho biết.

Theo lời khuyên của “cá mập” tỷ phú Mark Cuban, người trúng giải hãy giữ phần lớn số tiền trong ngân hàng, thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư có thể không thành công. “Bạn không thể là một nhà đầu tư thông minh khi vừa thắng xổ số. Thay vào đó, hãy giữ chúng trong ngân hàng và sống thoải mái suốt đời”, tỷ phú Cuban nói.