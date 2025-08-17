‘Sau Mustang Mach-E, Ford Việt Nam có thể chơi lớn với Bronco, Ranger hiệu suất cao…’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 158 phát sóng ngày 16/8 trên HTV9.

Ford Việt Nam đã chính thức ra mắt Mustang Mach-E thuần điện. Vậy theo anh, vì sao đến tận bây giờ, Ford Việt Nam (FVL) mới mang mẫu xe này về nước?

Ford là một trong số ít những thương hiệu có tuổi đời 30 năm tại Việt Nam, cùng Mitsubishi và Toyota.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng FVL mang chiếc Mustang Mach-E về để định vị lại thương hiệu, và tái khẳng định với thị trường Việt Nam rằng mình là một trong những thương hiệu lâu năm.

Hiện nay, tôi đánh giá Ford là một trong những hãng xe có hiệu quả kinh doanh tốt bậc nhất tại Việt Nam. Họ có 4 mẫu xe và cả 4 mẫu xe đó đều có doanh số cực kỳ cao, đứng top trong phân khúc của mình. Trong khi đó, giá bán của xe Ford luôn ở ngưỡng cao so với mặt bằng chung phân khúc.

Thêm vào đó, họ có những chiến dịch truyền thông marketing cực kỳ chất. Họ không làm hình ảnh dàn trải, mà làm những chương trình nhỏ, ít nhưng chất. Điều đó khẳng định rằng Ford không còn mang những tiếng xấu như tốn xăng, hay lỗi vặt mà bây giờ tinh tế hơn, an toàn hơn, thông minh hơn và nhiều trải nghiệm hơn.

Hiện nay, việc chuyển dịch xăng sang điện là xu hướng toàn cầu, Ford cũng không nằm ngoài xu hướng này. Mustang là mẫu xe điện tiên phong của Ford, sau đó là những mẫu xe khác như F-150 Lighting, Transit thuần điện.

Thực tế hãng không có nhiều sản phẩm thuần điện, nhưng họ đang đặt cược vào những sản phẩm này trong thời gian tới. Đồng thời Việt Nam là một thị trường tăng trưởng rất nhanh về xe điện khi bên cạnh VinFast còn có nhiều thương hiệu khác đến từ châu Âu, Trung Quốc… nên FVL cũng không thể chậm chân, dù họ không bị áp lực và doanh số.

Với Mustang, đây là một dòng xe nổi tiếng từ những năm thập niên 1970, là những mẫu xe cơ bắp, cực kỳ chất. Vì thế, mẫu Mustang Mach-E thuần điện sẽ không làm giảm kỳ vọng của người hâm mộ hãng xe Mỹ.

Anh Thắng tại sự kiện ra mắt Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Vậy mục tiêu của Ford Việt Nam với Mustang Mach-E là gì, thưa anh?

Định vị.

Hãng chọn Mustang Mach-E để khẳng định mình đã đặt một chân vào quá trình điện hóa tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi cho rằng họ không đặt nặng mục tiêu phải bán được bao nhiêu xe.

Vậy theo anh, khách hàng mục tiêu của Mustang Mach-E sẽ như thế nào?

Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin nhắc lại việc Việt Nam và Mỹ vừa đạt thỏa thuận thuế nhập khẩu ô tô từ thị trường Mỹ về mức 0%. Đây là một lợi thế rất lớn đối với những chiếc xe của thương hiệu Mỹ, xuất khẩu từ Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện đang ưu đãi lệ phí trước bạ 0% đối với xe điện, giúp người dùng tiết kiệm một khoản không nhỏ. Chính vì vậy, giá bán của Mustang Mach-E nhập khẩu bởi FVL sẽ rất tốt, không cao như những chiếc xe nhập khẩu tư nhân trước đây.

Quay trở lại câu hỏi của anh Việt, tôi cho rằng người mua Mustang Mach-E chắc chắn là những “dân chơi”. Họ cần một chiếc xe cơ bắp, đẹp, vận hành thích và độc lạ. Thay vì Mercedes EQS, EQE hay Porsche Taycan, họ thích một chiếc xe chất một chút, có chất cơ bắp của người Mỹ.

Khi nhắc về Mustang Mach-E, người dùng mạng xã hội có rất nhiều ý kiến hay, mời anh Thắng cùng nghe và đưa ra những nhận định của mình.

Bình luận đầu tiên: Thêm Ford Mustang bản xăng đi Ford ơi. Anh nghĩ sao?

Ý kiến này không sai.

Như tôi đã nói, Mustang gần như là một khái niệm mang đến sự kỳ vọng rất lớn của giới trẻ, những người thích xe cơ bắp, thích xe thể thao của của Mỹ. Nếu có điều kiện sang Mỹ, chúng ta sẽ thấy Mustang với Camaro là những mẫu xe được giới trẻ lựa chọn rất nhiều. Vì thế, biết đâu ý kiến trên được FVL cân nhắc thì sao?

3 chiếc Ford Mustang động cơ xăng tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Ford Mustang có rất nhiều phiên bản. Trong đó có phiên bản động cơ V8 5.0L rất mạnh mẽ. Thậm chí, hãng còn có một phiên bản cao cấp hơn là Mustang Shelby GT500. Đây là những mẫu xe mà không chỉ mỗi bạn ấy thích đâu, tôi cũng thích. (cười)

Ý kiến tiếp theo, nhiều người đang bàn luận về giá bán mẫu này. Trong đó, bình luận điển hình là “Không có 2 tỷ đừng sờ vào”. Anh nghĩ sao?

Mẫu xe này sẽ không thể rẻ được vì bản chất giá bên Mỹ cũng không rẻ.

Trước đây, các salon tư nhân nhập khẩu về Việt Nam và rao bán với giá hơn 5 tỷ đồng, sau khi không bán được đã phải giảm về 3 tỷ đồng. Từ đó, chúng ta có thể thấy được mức chênh lệch rất lớn.

Ford Mustang Mach-E do đơn vị tư nhân nhập khẩu từ năm 2022. Ảnh: MXH

Là một mẫu xe điện, vấn đề mà nhiều người quan tâm là trạm sạc. Vậy theo anh, những người mua Mustang Mach-E có thực sự quan tâm đến vấn đề này không?

Tôi nghĩ là không.

Những người đủ điều kiện mua được Mustang Mach-E chắc chắn trong nhà có nhiều hơn 1 chiếc xe. Nếu phải đi xa họ đã có xe khác, ví dụ như Everest, Ranger hoặc Tourneo.

Mustang Mach-E là chiếc xe mà họ sẽ sử dụng để đi đến một nơi nằm trong tầm hoạt động của xe. Theo công bố, tầm hoạt động của mẫu xe này không tồi, thậm chí tôi nghĩ con số đó đủ để các bạn có thể chạy từ Hà Nội vào Nghệ An rồi quay về.

Tiếp theo, sau 30 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, Ford hiện có mạng lưới đại lý, nhà phân phối rộng khắp cả nước. Vì thế, khoảng cách giữa các đại lý không quá xa. Nếu mỗi đại lý lắp một trạm sạc nhanh công suất 120kW, các chủ xe sẽ có nơi để sạc pin. Mỗi người sử dụng xe điện sẵn sàng chấp nhận việc chờ sạc trước khi tiếp tục di chuyển.

Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu số lượng xe bán ra không nhiều, người dùng không cần lo lắng về hệ thống trạm sạc công cộng. Có lẽ, chỉ một số ít người mua Mustang Mach-E là chiếc xe duy nhất của mình để sử dụng thường xuyên và không có vị trí lắp trụ sạc tại nhà mới cần lo lắng về vấn đề trạm sạc công cộng.

Ford Mustang Mach-E chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Bên cạnh Mustang, nhiều người còn quan tâm đến các mẫu xe khác của Ford như bình luận “Ra Bronco luôn đi ạ”. Anh nghĩ sao?

Các bạn khiến cho tôi nhớ lại chuyến đi trải nghiệm các dòng xe Ford Raptor trong đó có Bronco Raptor hồi tháng 2 vừa qua. Thực sự là phê, rất rất rất phê.

Trước đây, tôi không nghĩ rằng là FVL sẽ bán mẫu Explorer tại Việt Nam, khi đó người dùng trong nước chỉ nghĩ rằng mẫu xe cao cấp nhất chỉ là Escape mới mà thôi. Nhưng thực tế, hãng đã giới thiệu Explorer đến khách hàng, một mẫu SUV cỡ D+ đã gặt hái được một số thành công nhất định.

Hiện nay, thương hiệu Ford đang tốt tại Việt Nam, thuế nhập khẩu đang về 0%. Có thể nói hãng xe Mỹ đang vào thế thiên lời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế, chúng ta có quyền hy vọng một ngày mẫu Bronco sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam, thậm chí có cả phiên bản Bronco Raptor.

Anh Thắng trong hành trình trải nghiệm Ford Bronco. Ảnh: NVCC

Nếu nhìn vào quá khứ, Ford Ranger Wildtrak ban đầu chỉ có phiên bản 2.2L 4x2, nhưng sau đó đã bổ sung phiên bản 3.2L 4x4. Thậm chí, phiên bản hiệu suất cao Ranger Raptor cũng đã được bán.

Vì thế, nếu được người dùng ủng hộ, tôi tin rằng FVL sẽ có thêm động lực. Khi nhận thấy tiềm năng và cơ hội kinh doanh, việc hãng mang một mẫu xe mới về Việt Nam là có thể xảy ra.

Ý kiến cuối cùng: Xe thể thao mà không có tiếng động cơ mất đi 50% cảm xúc. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Các bạn hãy nhớ rằng Mustang Mach-E là một trong những mẫu xe toàn cầu của Ford. Hiện nay, một số khu vực như châu Âu, ô tô ngoài việc di chuyển trên đường còn phải có tiếng động.

Thực tế tôi đã chạy những mẫu xe như Audi e-tron, Porsche Taycan, tất cả đều trang bị hệ thống loa giả lập tiếng động cơ. Dù âm thanh không thể phấn khích bằng xe thể thao động cơ đốt trong như Porsche 911 nhưng nó cũng không tồi. Thậm chí, một số hãng xe khác còn trang bị pô điện tử giả lập âm thanh trên xe điện để người dùng cảm thấy thích thú hơn.

Ngoài ra, sự phấn khích khi trải nghiệm xe điện không chỉ đến từ âm thanh động cơ. Tôi đã từng sở hữu VF 8 và hiện đang sử dụng một chiếc VF 7 có giá bán chưa tới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cảm xúc sau mỗi cú nhấn ga là rất bốc, rất mạnh, xe tăng tốc rất nhanh. Điều này các bạn khó có thể nhận được từ một mẫu xe xăng có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Vì thế, khi sử dụng xe điện, tôi nghĩ không nhất thiết các bạn phải cần cảm xúc từ âm thanh động cơ, bởi gia tốc của xe cũng sẽ mang đến những cảm xúc khó quên.

Cảm ơn anh Thắng về những chia sẻ vừa rồi.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.