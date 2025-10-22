Sau niêm yết, bao lâu cổ phiếu TCX được giao dịch ký quỹ?

Hơn 2,31 tỷ cổ phiếu TCX của Chứng khoán TCBS đã được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 21/10.

Theo Quyết định 87/QĐ-UCBK, một cổ phiếu đủ điều kiện margin phải đáp ứng đồng thời các điều kiện:

Thời gian niêm yết tối thiểu 06 tháng trên sàn kể từ ngày giao dịch đầu tiên.

Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc được kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần từ tổ chức kiểm toán.

Không vi phạm pháp luật, không lỗ lũy kế, và thực hiện công bố thông tin đúng hạn.

Như vậy, cổ phiếu TCX lên sàn HOSE vào ngày 21/10 năm nay, thì dự kiến sẽ đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vào khoảng tháng 4/2026, khi TCBS công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và hoàn tất đủ thời gian niêm yết theo quy định. Đây là mốc quan trọng mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư muốn gia tăng hiệu quả sử dụng vốn với cổ phiếu đầu ngành chứng khoán.

TCX với hai cột mốc quan trọng năm 2026: Giao dịch ký quỹ và gia nhập VN30

Việc cổ phiếu TCX cần thời gian 6 tháng để đủ điều kiện giao dịch margin cũng trùng với chu kỳ xét duyệt chỉ số VN30 của HOSE. Theo dự báo, sớm nhất cổ phiếu TCX có thể được thêm vào VN30 từ kỳ đánh giá tháng 7/2026.

Chứng khoán TCBS cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng như tư cách công ty niêm yết, tỷ lệ free-float, vốn hóa điều chỉnh và quy mô tài sản, dù tiêu chí thanh khoản cần được kiểm chứng trong giai đoạn 6 tháng sau niêm yết.

Hiện thị trường có 4 quỹ ETF sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu gồm DCVN30, KIMVN30, MASVN30 và BVFVN30 với tổng tài sản gần 9.000 tỷ đồng. Những quỹ này sẽ mua cổ phiếu TCX ngay khi được thêm vào rổ VN30, tạo động lực tăng thanh khoản mạnh mẽ.

Đặc biệt, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 100% giúp TCX không bị giới hạn room ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư quốc tế tham gia, nâng cao tính thanh khoản và độ hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường.

Kết quả kinh doanh TCBS duy trì mức tăng trưởng ấn tượng với vị thế đầu ngành tại nhiều mảng kinh doanh

Mới đây, TCBS báo lãi trước thuế quý III/2025 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng 85% – cao nhất từ trước đến nay, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm và tiếp tục dẫn đầu hiệu suất sinh lời thị trường.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III/2025 của TCBS đạt 2.024 tỷ đồng, tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lũy kế 9 tháng, LNTT của doanh nghiệp đạt 5.067 tỷ đồng – tăng 31% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận năm. Nếu tính theo từng năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của TCBS thể hiện sự ổn định và bền vững: từ mức trung bình 750 tỷ đồng/quý năm 2023, lên 1.200 tỷ đồng/quý năm 2024 và gần 1.700 tỷ đồng/quý tính đến hết quý III/2025.

Sức mạnh vốn đang là lợi thế then chốt giúp TCBS khác biệt. Sau khi phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), vốn điều lệ TCBS tăng lên hơn 23.113 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 42.478 tỷ đồng. Nhờ vậy, hạn mức cho vay ký quỹ được mở rộng lên gần 85.000 tỷ đồng, trong khi hiện tại, tỷ lệ giải ngân của TCBS mới khoảng 50% hạn mức tối đa theo luật định. Dư địa lớn này vừa cho thấy tiềm lực vốn vững chắc, vừa khẳng định khả năng hỗ trợ thanh khoản vượt trội của TCBS, tạo nền tảng để cổ phiếu TCX sớm góp mặt trong nhóm cổ phiếu bluechip hàng đầu.

Với việc thành công tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu qua IPO, tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,98 thấp hơn nhiều mức trần 2 lần của Ủy ban Chứng khoán, TCBS ở một vị thế vững chắc về cả tiềm lực vốn và an toàn vốn để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo thống kê, dư nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước tiền bán) tại các công ty chứng khoán tính đến cuối quý 3/2025 đạt khoảng 383.000 tỷ đồng (~14,5 tỷ USD), tăng hơn 80.000 tỷ so với quý 2 và là mức cao nhất trong lịch sử. Trong đó, dư nợ margin ước tính đạt 370.000 tỷ đồng, tăng 27% chỉ trong một quý, góp phần thúc đẩy đà tăng hơn 280 điểm của VN-Index.

Đáng chú ý, TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên trong lịch sử có dư nợ cho vay vượt 40.000 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ so với cuối quý 2, giữ vị trí số 1 thị phần dư nợ margin toàn thị trường. Không chỉ dẫn đầu về quy mô vốn và năng lực tài chính, TCBS còn duy trì top 3 môi giới cổ phiếu trên HOSE với 7,75% thị phần, top 2 trên HNX (8,81%) (tăng 11 quý liên tiếp).

Vừa qua, TCBS đã trình phương án chi trả cổ tức năm 2024 gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 30/10 tới.