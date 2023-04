Sau nửa chỉ vàng, gạo, socola, nước mắm... một doanh nghiệp mở màn "Quà tặng mùa ĐHCĐ 2023" với 20 voucher đổ xăng

Bước vào mùa đại hội cổ đông, bên cạnh những thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp, thì câu chuyện doanh nghiệp tặng "quà" cho cổ đông ở mỗi buổi đại hội cũng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi vào dịp tháng 4.

Hôm nay, ngày 13/04, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, một cổ đông của công ty đã "khoe" phần quà nhận được khi đi tham dự, đó là 20 voucher đổ xăng, mỗi voucher trị giá 50.000 đồng, tương đương 1 triệu đồng. Có 92 người, đại diện cho hơn 2 tỷ cổ phần đã tham dự đại hội.

Theo như thông tin trên voucher, voucher này chỉ có giá trị sử dụng tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL (cùng thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam với BSR), và có liên kết với Got It trên toàn quốc. Got It là một startup chuyên liên kết với nhiều đơn vị để cung cấp thẻ quà tặng điện tử.



Ảnh: Internet

BSR có thể nói là doanh nghiệp mở màn cho chủ đề "Quà tặng cổ đông" trong mùa ĐHCĐ năm nay. Năm 2022 có lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục hơn 15.586 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng.

Mùa đại hội vẫn còn kéo dài và hàng trăm hàng ngàn cổ đông vẫn đang mong đợi về quà của các doanh nghiệp năm nay. Còn nhớ năm ngoái, Ngân hàng Sacombank đã "chơi lớn" tặng mỗi cổ đông nửa chỉ vàng, ước tính, Sacombank đã dành tặng cho các cổ đông tham dự 242 chỉ vàng, giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng.

Hay Ngân hàng VPBank tặng Smart Watch của Xiaomi, cổ đông CTR tặng một hộp Socola kèm voucher giảm giá 10% với các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị như điều hoà, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh, bình nóng lạnh, hệ thống điện nước, máy hút mùi, máy lọc nước…

Một doanh nghiệp khác là PAN Group thông báo tặng cho cổ đông nắm 25.000 cổ phiếu 100kg gạo ST25, VJ Pearl hay Ban Mai cùng 12 chai nước mắm 584 Nha Trang... Tuy nhiên, nhiều cổ đông cho biết không nhận được phần quà này.