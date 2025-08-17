Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị cần hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư công

17-08-2025 - 07:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh này, xin ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2026-2030, với hơn 40.000 tỷ đồng.

Theo tờ trình này, tổng số kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị (sau hợp nhất) là hơn 16,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trong nước hơn 12,4 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) gần 4 nghìn tỷ đồng.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị cần hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư công- Ảnh 1.

Nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối vùng được đầu tư nhờ nguồn vốn từ Trung ương.

Từ nguồn vốn này, tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình giao thông quan trọng và các tuyến đường giao thông động lực, kết nối các địa phương trong tỉnh.

Đầu tư cơ bản một số công trình kè sông, kè biển ở các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở; thực hiện trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, chăm sóc rừng.

Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu cho các khu công nghiệp, khu kinh tế tạo điều kiện để thu hút đầu tư; xây mới, nâng cấp, mua mới trang thiết bị cho ngành y tế; tu bổ, nâng cấp, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử; đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh… Tỉ lệ giải ngân vốn hằng năm đạt trên 90%.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị trình HĐND tỉnh này thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là hơn 40,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước hơn 36,6 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 3,6 nghìn tỷ đồng.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị cần hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư công- Ảnh 2.

Sở Xây dựng được ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn 2026-2030 nhiều nhất, với hơn 11,5 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được tỉnh Quảng Trị ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ, dự án quan trọng, có tính chiến lược, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Trong đó, được phân bổ nhiều nhất là Sở Xây dựng với hơn 11,5 nghìn tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hơn, 3,2 nghìn tỉ đồng; Sở GD&ĐT hơn 1,8 nghìn tỷ đồng; Sở Y tế hơn 1 nghìn tỷ đồng; Sở Khoa học và Công nghệ 1 nghìn tỷ đồng…

Thu ngân sách vượt 1,5 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công bứt phá

Theo Hoàng Nam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa đón dòng vốn gần 7 tỷ USD, địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 5 cả nước nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Phó Thủ tướng

Vừa đón dòng vốn gần 7 tỷ USD, địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 5 cả nước nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Phó Thủ tướng Nổi bật

Lần đầu tiên, 250 dự án trị giá 1,2 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công vào tuần sau: Tác động ra sao đến GDP Việt Nam?

Lần đầu tiên, 250 dự án trị giá 1,2 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công vào tuần sau: Tác động ra sao đến GDP Việt Nam? Nổi bật

Sắp làm 2 cầu - đường gần 10.000 tỷ, giải cứu kẹt xe khu Nam TPHCM

Sắp làm 2 cầu - đường gần 10.000 tỷ, giải cứu kẹt xe khu Nam TPHCM

17:30 , 16/08/2025
TP.HCM sẽ có xe đạp điện công cộng vào tháng 9

TP.HCM sẽ có xe đạp điện công cộng vào tháng 9

17:00 , 16/08/2025
Trễ chuyến do di chuyển sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hành khách được hỗ trợ gì?

Trễ chuyến do di chuyển sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hành khách được hỗ trợ gì?

16:25 , 16/08/2025
Dự kiến vị trí xây dựng 4 khu thương mại tự do tại TPHCM

Dự kiến vị trí xây dựng 4 khu thương mại tự do tại TPHCM

15:52 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên