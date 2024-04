Sau “sóng” chung cư, đất nền sẽ đón “cơn sốt”?

Từ giữa năm 2022 tới nay giá chung cư tại Hà Nội liên tục leo thang. Đỉnh điểm từ đầu năm nay, chung cư trở thành phân khúc có diễn biến “nóng” trên thị trường bất động sản, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn giá đã tăng gần 20%.

Không chỉ chung cư, gần đây, phân khúc đất nền vùng ven Hà Nội cũng đã dần có sự sôi động trở lại. Trong đó, những mảnh đất giá trị từ 2 - 3 tỷ đồng được nhà đầu tư ưa chuộng.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường đã bắt đầu "rã băng". Mức độ quan tâm đến đất nền vào 2 quý cuối năm 2023, chỉ đạt 44% lực cầu ở thời kỳ sốt nóng 2021 nhưng sang đến quý I/2024 đã tăng lên mức 48%.

Ở miền Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, ví dụ như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 – 2 lần so với quý I/2023.

Nhận định về thị trường đất nền trong thời gian tới, không ít chuyên gia cho rằng, giá bán đất nền sẽ điều chỉnh tăng từ quý II năm nay. Song, thị trường đất nền sẽ khó có thể xảy ra tình trạng “sốt”.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, sau khi chung cư ở phía Bắc tăng giá trên 10% sau 6 tháng vừa qua, sẽ kéo theo phân khúc đất nền tăng cùng. Bởi các sản phẩm bất động sản trên có tác động tương tác lẫn nhau.

"Thời gian gần đây, chúng ta đã thấy đất nền quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận Thủ đô tính thanh khoản được cải thiện rõ ràng", ông Quyết chia sẻ.

Cũng theo ông Quyết, giá đất nền có tăng, nhưng chỉ là thoát "đáy" giảm giá. Cụ thể, so với cách đây một năm thì biên độ giá đất nền hiện tại vẫn chưa bắt kịp và đang ở mức 70-80%. Rất nhiều khu vực đất nền ở các tỉnh thời gian vừa qua, nhà đầu tư phải cắt lỗ 30-40%, bây giờ giá mới phục hồi 10-15%.

"Giá đất nền thời gian này vẫn đang thấp hơn so với cách đây 1 năm trước", ông Quyết cho biết thêm.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền trong 3 tháng qua, từ thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch đất nền có sự tăng trưởng rõ nét. Bên cạnh đó, thông tin từ nhiều đơn vị môi giới phân khúc này, đã xuất hiện làn sóng săn mua đất nền số lượng lớn từ nhóm nhà đầu tư phía Bắc và cả những nhà đầu tư "tay to" đổ về TP.HCM và các khu vực vùng ven.

“Chúng tôi từng đưa ra dự báo đất nền khả năng là phân khúc có sự cải thiện chậm nhất thị trường, sớm nhất phải từ cuối năm 2024 trở đi mới có tín hiệu. Tuy nhiên phân khúc này đã cho thấy sức hấp dẫn của “kênh đầu tư vua” đã trở lại. Trong 3 tháng đầu năm thị trường xuất hiện càng nhiều nhóm đầu tư “cá mập” đi săn đất nền số lượng lớn. Động thái này có thể đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn những dự báo trước đó, có thể là từ quý 2 năm nay” ông Tuấn cho hay.

Lý giải cho nhận định trên, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, sự hồi phục sớm của thị trường đất nền được thúc đẩy bởi hai yếu tố là sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự “bão hòa” của các kênh đầu tư khác.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện không có nhiều sản phẩm để xuống tiền. Phân khúc căn hộ “tắc” dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại cao. Trong khi đó, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, khả năng sinh lợi tốt và quan trọng nhất là hiện tại giá đất nền vẫn đang rất “mềm” so với 2-3 năm trước đó.

“Đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành”, ông Tuấn nói.

Song, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, không phải sản phẩm đất nền nào cũng có thể tăng giá và được thị trường đón nhận. Chỉ những sản phẩm đất nền sở hữu lợi thế về pháp lý sạch, vị trí tốt, gần hạ tầng hay các khu công nghiệp, khai thác được giá trị thương mại mới được người mua săn đón và có thể tăng giá trong tương lai. Dù vậy, đà tăng giá của đất nền sẽ khó có thể mạnh như giai đoạn cao điểm và khó xuất hiện tình trạng tăng giá “sốc” như từng diễn ra ở vài năm trước.