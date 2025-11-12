Sau Starbucks, đến lượt một chuỗi nhà hàng nổi tiếng bán mình ở Trung Quốc

Tờ Nikkei Asian Review cho hay tập đoàn Restaurant Brand International (RBI), công ty mẹ của Burger King niêm yết tại New York, đã đồng ý bán cổ phần chiếm đa số trong công ty con tại Trung Quốc cho công ty cổ phần tư nhân CPE với giá 350 triệu USD nhằm mục đích phát triển thương hiệu tại quốc gia này.

Thỏa thuận này sẽ giúp CPE (trước đây là bộ phận đầu tư cổ phần tư nhân của CITIC Securities và có trụ sở tại Bắc Kinh) nắm giữ khoảng 83% cổ phần của Burger King Trung Quốc, trong khi RBI sẽ giữ lại 17% cổ phần còn lại và một ghế trong hội đồng quản trị.

Phía RBI cho biết động thái bán mình này phù hợp với chiến lược của công ty là hợp tác với các nhà điều hành và nhà đầu tư địa phương giàu kinh nghiệm, đồng thời duy trì mô hình kinh doanh chủ yếu là nhượng quyền thương mại trên toàn cầu.

Theo Nikkei, các chuỗi nhà hàng Mỹ đang ngày càng tìm kiếm đối tác địa phương khi tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc chậm lại khiến các công ty cổ phần tư nhân nước ngoài ngần ngại đầu tư mới vào quốc gia này.

Việc bán cổ phần Burger King diễn ra sau động thái gần đây của chuỗi cà phê Mỹ Starbucks, công ty đã đồng ý bán 60% cổ phần trong đơn vị tại Trung Quốc của mình cho Boyu Capital, một công ty cổ phần tư nhân.

Liên doanh RBI-CPE kỳ vọng sẽ đẩy mạnh tăng trưởng của Burger King tại Trung Quốc, đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng nhà hàng trong vòng 5 năm và mở rộng lên hơn 4.000 địa điểm vào năm 2035.

Tính đến cuối năm 2024, Burger King có 1.474 nhà hàng tại Trung Quốc và thị trường lớn nhất của RBI trên toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc lại ghi nhận doanh thu trung bình mỗi nhà hàng thấp nhất, chỉ khoảng 400.000 USD, so với đơn vị hoạt động tốt nhất là Burger King Pháp với 3,8 triệu USD.

"CPE là một nhà điều hành có vốn hóa tốt, đã được chứng minh với khả năng lãnh đạo đặc biệt và kinh nghiệm sâu rộng về người tiêu dùng và nhà hàng, khiến họ trở thành đối tác lý tưởng để thúc đẩy chương mới trong tăng trưởng của Burger King Trung Quốc," Giám đốc điều hành RBI, Joshua Kobza, cho biết.

Nhà phân tích cổ phiếu cấp cao Ivan Su tại Morningstar nhận định mặc dù thời điểm diễn ra các thương vụ của Starbucks và Burger King có thể chỉ là trùng hợp nhưng điều này cho thấy “một đội ngũ mạnh và bản địa hóa là yếu tố then chốt để điều chỉnh thực đơn và chuỗi cung ứng của thương hiệu phù hợp với sở thích người tiêu dùng Trung Quốc”.

"Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi nền kinh tế và sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc đang thay đổi. ... Các nhà điều hành nhà hàng phải điều chỉnh giá cả và sự kết hợp sản phẩm một cách nhanh chóng để phù hợp với các chuẩn mực tiêu dùng mới”, ông Su nhận xét.

Cũng theo chuyên gia Su, nhà điều hành KFC và Pizza Hut tại Trung Quốc là Yum China "là một ví dụ điển hình về những gì một đội ngũ được địa phương hóa có thể đạt được."

Giám đốc điều hành của Yum China gần đây đã nói với Nikkei Asia rằng họ đã tạo ra một công thức để đối phó với nhu cầu tiêu dùng yếu bằng cách lồng ghép "giá trị cảm xúc" vào sản phẩm trong khi vẫn giữ giá thấp.

Năm 2023, McDonald's đã đồng ý mua lại 28% cổ phần trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc khi tập đoàn cổ phần tư nhân Carlyle thoái vốn đầu tư. Một năm sau, CITIC Capital (một đơn vị của tập đoàn nhà nước Trung Quốc CITIC Group và vốn đã là cổ đông thiểu số trong hoạt động tại Trung Quốc) thông báo sẽ tăng cổ phần của mình trong McDonald's Trung Quốc lên 52%.

Tập đoàn RBI cho biết giao dịch Burger King dự kiến sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

*Nguồn: Nikkei