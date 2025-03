Sau tin The Coffee House "bán mình", đến Hnoss - chuỗi thời trang đình đám một thời được Seedcom rót vốn – đóng cửa sau 17 năm hoạt động

Bà Cổ Huệ Anh, nhà sáng lập Hnoss vừa có những chia sẻ về "đứa con tinh thần" trên trang Facebook cá nhân.

"Hnoss khép lại, không chỉ là một thương hiệu, mà là cả một chặng đường của đam mê và những giấc mơ tuổi trẻ. Có buồn không? Có chứ… Đóng cửa một đứa con tinh thần chưa bao giờ là điều dễ dàng", bà Huệ Anh viết.

Giải đáp câu hỏi của bạn bè trên mạng xã hội về việc thương hiệu ngưng hoạt động, bà Huệ Anh xác nhận và cho biết chuẩn bị đóng hết hàng loạt. Thông tin này được bà xác nhận thêm vào tối 22/3 trên Facebook cá nhân.

Tính đến sáng 24/3, Fanpage của Hnoss đã đóng toàn bộ, thương hiệu cũng thông nghỉ bán hàng trên Shopee.

Nhà sáng lập Hnoss cho rằng, mỗi hành trình đều để lại một bài học, kết thúc không phải dấu chấm hết mà để bước tiếp. Bà Huệ Anh cho rằng, sứ mệnh của bản thân không chỉ là xây những thương hiệu, mà là xây dựng và nâng đỡ từng người mình chạm đến. Vì thế, nữ doanh nhân dự kiến cho ra đời Isee Hub. Bà mô tả, "đây là nơi giúp mỗi người lập trình tư duy thành công, thấu hiểu chính mình và phát triển từ bên trong".

Được biết, Hnoss là thương hiệu thời trang ra đời từ năm 2008, từng có 36 cửa hàng trên toàn quốc, sở hữu lượng khách hàng đông đảo. Năm 2018, Hnoss được Seedcom đầu tư, song thông tin về số vốn rót không được công bố chi tiết.

Sau một năm về với Seedcom, doanh thu Hnoss tăng hơn 40%, đạt 122 tỷ đồng trong năm 2019. Song, Công ty báo lỗ ròng 21 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Theo thông tin tự giới thiệu, Seedcom Fashion Group (SFG) đang quản lý các thương hiệu thời trang Juno, Hnoss và mô hình cửa hàng thời trang mới Westyle, với 68 cửa hàng. SFG kỳ vọng trở thành một công ty công nghệ thời trang hàng đầu với mô hình bán lẻ New Retail (Juno, Hnoss), cho tới các dịch vụ tư vấn cá nhân hóa ngay tại điểm mua sắm tại Westyle.

Ảnh: Website của Seedcom.

Không riêng Hnoss, trước đó Seedcom vừa phải "bán đi" chuỗi The Coffee House – cũng là một trong những chuỗi kinh doanh có tiếng trên thương trường.

Bên mua lại là Golden Gate – chủ quản của loạt chuỗi F&B đình đám như Gogi, Kichi-Kichi, Ashima, VuvuZela…. The Coffee House cũng có Tổng Giám đốc mới là người trong ban điều hành Golden Gate.

The Coffee House từng là chuỗi cà phê thành công của Việt Nam, có giai đoạn phát triển mạnh mẽ, "so kè" cùng Highland. Năm 2019, nhà sáng lập là ông Nguyễn hải Ninh đã bất ngờ rời The Coffee House sau khi chuỗi được Seedcom rót vốn. Lúc bấy giờ, người kế nhiệm là ông Mai Hoàng Phương - đồng sáng lập Seedcom.

Kể từ đây, The Coffee House liên tục gặp khó, một trong những lý do khách quan là bị ảnh hưởng nặng do đại dịch Covid. Từ đó đến nay, chuỗi đã 4 lần thay đổi Tổng Giám đốc.

Cụ thể, năm 2021, vị trí Giám đốc điều hành thuộc về ông Lê Bá Nam Anh. Từ năm 2022 đến nay, người đứng đầu The Coffee House là ông Ngô Nguyên Kha, đồng thời điều hành hai doanh nghiệp khác trực thuộc hệ sinh thái Seedcom là Juno và Hnoss.

Dù đã có tới 4 lần thay "tướng", nhưng bài toán lợi nhuận của The Coffee House vẫn chưa được giải, khi từ giai đoạn 2019-2023 doanh nghiệp này vẫn chưa thể một lần báo lãi.

Từng là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam, song từ sau đại dịch tình hình chuỗi liên tục sụt giảm, bất chấp nhiều nỗ lực tái cấu trúc của Công ty (đóng cửa quán Signatute tại Phạm Ngọc Thạch, đổi menu nước, đưa cà phê Việt đi quốc tế…).

Theo Vietnam Report JSC, chuỗi cà phê này đã rơi khỏi Top 5 bảng xếp hạng các chuỗi cà phê phổ biến nhất Việt Nam. Những tên tuổi khác trong ngành vẫn giữ vững vị trí so với năm ngoái.

Tri Túc